Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία: Δύο νεκροί και πάνω από 15 τραυματίες – Βίντεο απο τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Γερμανία, Λειψία, Αστυνομία

Για δύο νεκρούς και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίες – εκ των οποίων οι δύο σοβαρά – έκανε λόγο πριν από λίγο η εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Λειψία, αναφερόμενη στο περιστατικό με αυτοκίνητο το οποίο νωρίτερα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Πρώτα το αυτοκίνητο παρέσυρε μια ποδηλάτη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του, ένα Volkswagen Taigo και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Βίντεο απο την ακινητοποίηση του δράστη

 

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία, ενώ τα καταστήματα της περιοχής έκλεισαν άμεσα. Στο κέντρο της Λειψίας έχει δημιουργηθεί επίσης κέντρο επείγουσας φροντίδας, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά βρίσκονται π.χ. σε κατάσταση σοκ και χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης.

Σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του δράστη δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Αργότερα απόψε οι τοπικές αρχές θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερώσουν για το περιστατικό.

 

Δείτε φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

Γερμανία, Λειψία, Αστυνομία

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Γερμανία, Λειψία, Αστυνομία
πηγή: livereport leipzig

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

ΑΣΕΠ: Γραπτός διαγωνισμός για την ΥΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν 1.000 ευρώ

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:41 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Στενά του Ορμούζ: «Να μείνει μακριά από τις αμερικανικές δυνάμεις» προειδοποιούν το Ιράν οι ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι «συ...
21:21 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Πούτιν: Ανακοίνωσε διήμερη εκεχειρία για την Ημέρα Νίκης – Απειλές για πλήγμα στο Κίεβο αν η Ουκρανία διαταράξει τους εορτασμούς

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε διήμερη εκεχειρία στον πόλεμο με την Ουκρανί...
21:16 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος μαθητής που συνεργάζεται με τη NASA για τη συνέχεια των διαστημικών αποστολών Voyager

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος είναι 15 ετών μαθητής της Γ’ τάξης του Γυμνασίου. Ταυτόχρονα είναι ά...
19:25 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Μελόνι: «Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ασφάλειά της» μετά την ένταση ΗΠΑ-Γερμανίας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή