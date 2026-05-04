Πωλίνα για Σοφία Βόσσου: «Κουβαλάει πάντα στην τσάντα της μπαλαντέζα – Χρειάστηκε όμως 2-3 φορές»

Στο «Happy Day» μίλησε η Πωλίνα, της οποίας οι δηλώσεις προβλήθηκαν την Δευτέρα 4 Μαΐου. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια, με την μεγάλη πορεία στον κόσμο της μουσικής, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, για την καλή της φίλη και συνάδελφό της, Σοφία Βόσσου.

Συγκεκριμένα, όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι η Σοφία Βόσσου στάθηκε δίπλα της σε μία δύσκολη περίοδο που βίωσε, η Πωλίνα απάντησε: «Ναι, πήγα και έκανα μια εγχείρηση. Απλά η Σοφία, μεταξύ μας, είναι εμμονικιά».

«Πιστεύει ότι είναι γιατρός»

Στη συνέχεια, η αγαπημένη ερμηνεύτρια είπε με χιούμορ ότι: «Πιστεύει ότι είναι γιατρός. Έχει μία σακούλα με φάρμακα, γνωρίζει τα πάντα από ιατρική, και μαζί με τον γιατρό μας, τον κανονικό, παριστάνει ότι είναι βοηθός του. Και με είχε από δίπλα εκεί. Ούτε στο νοσοκομείο δεν μπόρεσα να χαλαρώσω, την είχα δίπλα εκεί».

«Επίσης κουβαλάει πάντα στην τσάντα της, μην το πείτε παρά έξω, μπαλαντέζα. Χρειάστηκε όμως 2-3 φορές. Θέλαμε να φορτίσουμε και έβγαλε την μπαλαντέζα η “Μαίρη Πόπινς” από την τσάντα και σωθήκαμε», συμπλήρωσε στις δηλώσεις της.