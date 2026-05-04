Νέο βίντεο από το αιματηρό επεισόδιο στο μπαρ στο Ηράκλειο – Η στιγμή που οι δράστες μαχαιρώνουν τον πορτιέρη

Ένα νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας για την αιματηρή επίθεση τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς σε μπαρ στο Ηράκλειο. Στα πλάνα καταγράφονται από άλλη οπτική γωνία οι τρεις δράστες με τα καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίζουν το μπαρ, όπου και μαχαίρωσαν τον 57χρονο «πορτιέρη».

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Cretalive.gr φαίνονται ο 57χρονος και ένας συνάδελφος του να πετάγονται σαν ελατήριο αφού τους βλέπουν από την τζαμαρία. Ο 57χρονος τρέχει να τους απωθήσει και εκεί δέχθηκε αστραπιαία τη μαχαιριά με το πού άνοιξε την γυάλινη πόρτα στον προθάλαμο.

Πηγαίνει προς τα μέσα, αρπάζει μία ποιμενική ράβδο, ενώ ένας άλλος άνδρας αρπάζει ένα σκαμπό από το μπαρ.

Σημειώνεται ότι οι τρεις δράστες, τα δύο αδέρφια 23 και 18 ετών και ο ανήλικος φίλος τους, έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη αντίστοιχα, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού.