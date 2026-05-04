Νέος Κόσμος: Ανήλικοι μαχαίρωσαν 15χρονο κατά τη διάρκεια συμπλοκής – Nοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Enikos Newsroom

Κοινωνία

ΕΚΑΒ

Νέο σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (3/5), στην περιοχή του Νέου Κόσμου, όπου ένας 15χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισαν τον 15χρονο, που ήταν μαζί με άλλους τρεις φίλους, και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι στη συνέχεια τους επιτέθηκαν.

Ένας εξ’ αυτών τραυμάτισε τον 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μηρό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στο Live News, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

