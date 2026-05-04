Τραμπ: Απειλεί ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν παρέμβει στην επιχείρηση «Project Freedom»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, το απόγευμα της Δευτέρας, ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Project Freedom».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το Ιράν έχει γίνει «πολύ πιο ευέλικτο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή συνεχίζεται.

«Διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο Τραμπ. «Διαθέτουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Όλες είναι εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το υλικό, και θα το κάνουμε, αν χρειαστεί.»