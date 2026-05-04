Τραμπ: Απειλεί ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν παρέμβει στην επιχείρηση «Project Freedom»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, το απόγευμα της Δευτέρας, ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Project Freedom».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το Ιράν έχει γίνει «πολύ πιο ευέλικτο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή συνεχίζεται.

«Διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο Τραμπ. «Διαθέτουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Όλες είναι εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το υλικό, και θα το κάνουμε, αν χρειαστεί.»

19:52 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ξυλοδαρμός 17χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Δεν ήξερε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μια μπουνιά από πίσω, θα αντιδράσεις» λέει η μητέρα του δράστη

Τη δική της εικόνα για το πώς έγινε ο ξυλοδαρμός του 17χρονου, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυ...
19:31 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παράταση για επιπλέον τρεις μήνες για την Πάτμο

Η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών...
19:19 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Συρμός του Ηλεκτρικού βγήκε εκτός αποβάθρας στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» – Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Νέα περιστατικά απόσυρσης συρμών στις τρεις γραμμές του Μετρό λόγω τεχνικών βλαβών, προκαλώντα...
17:37 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ηλεκτρικά πατίνια: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε οδηγούς στην Αττική – Βεβαιώθηκαν 153 παραβάσεις για κράνος και αλκοόλ

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση με αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου...
