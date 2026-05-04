Μαλού Κυριακοπούλου: «Ύστερα από 40 ημέρες ξεκίνησα τις συναυλίες πάλι – Δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή»

Μαλού Κυριακοπούλου

Στον καναπέ της εκπομπής «Super Κατερίνα», κάθισε η Μαλού Κυριακοπούλου το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου. Η γνωστή τραγουδίστρια, στη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στο γεγονός πως δούλεψε σε αρκετά προχωρημένη εγκυμοσύνη, καθώς και στο ότι γύρισε στην εργασία της 40 ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της.

Ανάμεσα σε άλλα, η Μαλού Κυριακοπούλου είπε στη συνέντευξή της πως: «Τραγουδούσα μέχρι 6-6,5 μηνών. Η τελευταία μου συνεργασία πριν γεννήσω ήταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν μια δουλειά που είχε κλείσει, οπότε είχα πει ότι θα την πάω όσο με αφήσει.

Ο Κωνσταντίνος άκουγε μουσική, φόραγα τα μακριά μου τα φουστάνια, το πιο χαμηλό παπούτσι, έτσι λίγο να το καμουφλάρω. Φοβόμουν και με το γαρύφαλλο μην “φάω” καμία γλίστρα. Τα καταφέραμε, εκεί παρέα, μέχρι 6-6,5 μηνών ήμουν στη μάχη». 

«Δεν ήταν και πολύ ωραίο»

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι: «Δεν ήταν και πολύ ωραίο. Δεν ήταν πολύ ωραίο γιατί ήθελα να είμαι τυπική και σωστή στη δουλειά που είχα κλείσει, αλλά είχα και αυτούς τους πρώτους μήνες που μια γυναίκα έχει τις δυσκολίες της. Με τις ανακατωσούρες, θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να φάω, οπότε όλο αυτό με πίεσε. Δεν είναι μια περίοδος στη ζωή μου που τη σκέφτομαι και λέω “τι ωραία που πέρασα που ήμουν 6,5 μηνών έγκυος, και ήμουν πάνω στη σκηνή και τραγουδούσα”. Ήταν δική μου επιλογή αυτό». 

«Επέστρεψα και γρήγορα. Ύστερα από 40 ημέρες ξεκίνησα τις συναυλίες πάλι. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή επιλογή αυτό που έκανα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το μετανιώσω ή όχι, γιατί πιέστηκα πολύ σαν γυναίκα και σαν μαμά εκείνη την περίοδο. Πιστεύω ότι πρέπει να δίνεις λίγο χρόνο και στο σώμα σου, και στη ψυχή σου, και στο μωρό, να καταλαγιάσει όλο αυτό. Απλά επειδή εμένα η δουλειά αυτή είναι πολύ απαιτητική, δηλαδή δεν είναι ότι πήγα να δουλέψω και με έβλεπαν 4-5 άνθρωποι, ήταν άλλη πίεση. Από αυτή την άποψη», ανέφερε αμέσως μετά.

