Γεωργιάδης: «Ο Καραμανλής είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση για το συνέδριο»

Στο συνέδριο της ΝΔ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Για τη ΝΔ και την ενδεχόμενη ύπαρξη «μετώπου» με την ΚΟ, με φόντο τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, είπε: «Έχει ξεκινήσει κουβέντα περί συνταγματικής αναθεώρησης, δεν υπάρχει κανένα μέτωπο με την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θέλουμε τους βουλευτές μουγκούς ή τους βουλευτές ομιλούντες; Αν τους θέλετε μουγκούς αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, αν τους θέλετε ομιλούντες μπορεί να πουν και κάτι ενοχλητικό. Επειδή εγώ δεν θέλω τους βουλευτές μουγκούς για αυτό και δεν παρεξηγούμαι αν πουν και κάτι. Δεν έχουμε γίνει σταλινικό καθεστώς. Επειδή έχουμε κυβερνήσει 7 χρονιά θα πρέπει πάντα να είσαι προσεκτικός καμιά φορά να μην παρεξηγεί ο ένας τον άλλον σε μια εποχή που αισθανόμαστε όλοι λίγο παραπάνω πιεσμένοι. Σε αυτό ναι, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί αλλά από την άλλη δεν χάλασε κι ο κόσμος».

«Πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί, επειδή το 7 είναι σημαδιακό, όπως προκύπτει και από το 7 χρόνια φαγούρα», είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος και στην κριτική που είχε ασκήσει ο Άκης Σκέρτσος στους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ασκώ την πολιτική που θέλω, δεν με έχει καπελώσει τον επιτελικό κράτος»

Για την κριτική που ασκείται για το επιτελικό κράτος και τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, είπε: «Δεν υπάρχει τρομερά ιδιοφυής ιδέα για το επιτελικό κράτος, είναι μια διοικητική δομή με σαφή ιεραρχία, που επιτρέπει πιο γρήγορες αποφάσεις. Κανένα επιτελικό κράτος δεν με έχει καπελώσει, ασκώ την πολιτική που θέλω. Βοηθά στον συντονισμό και να φτάσει κάποιο θέμα στον πρωθυπουργό. Είναι ένα γρανάζι διοικητικό, έχει συμβάλει στο να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Όλα έχουν και αρνητικά, ο πρωθυπουργός τα αξιολογεί όλα, μας κρίνει όλους». «Σε αυτή τη συζήτηση, υπάρχει ένα στοιχείο υπερβολής».

Για το Συνέδριο της ΝΔ και το αν πρέπει το κόμμα να τείνει χείρα συνεννόησης σε Καραμανλή-Σαμαρά: «Ο κ. Σαμαράς δεν είναι μέλος της ΝΔ, όλες οι συνεντεύξεις του είναι πολύ αρνητικές για τον κ. Μητσοτάκη και επέλεξε να συγκρουστεί μαζί του, δεν θα του κάνω εγώ υπόδειξη, είναι λυπηρό, μακάρι να είμαστε όλοι μαζί. Ο κ. Καραμανλής είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση, στο πρόσωπό του υπάρχει μόνο σεβασμός και αγάπη, είναι το σπίτι του η Νέα Δημοκρατία». «Ο καθένας να μπαίνει στο μέτρο του», είπε ο υπουργός.