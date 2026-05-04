Ιράκ: Χερσαίος αγωγός «σωσίβιο» για το πετρέλαιο – Νέα διαδρομή εξαγωγών μέσω Συρίας, Τουρκίας και Ιορδανίας

Το Ιράκ προχωρά στην υλοποίηση αγωγού πετρελαίου που θα συνδέει τη Βασόρα με τη Χαντίθα, με σχεδιαζόμενη δυναμικότητα 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, στο πλαίσιο προσπάθειας διεύρυνσης των εξαγωγικών του οδών, σύμφωνα με το Middle East Online.

Το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά projects που επανενεργοποιεί η Βαγδάτη, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει οικονομική πίεση λόγω της παράλυσης των εξαγωγών εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Εξαγωγές προς Συρία, Τουρκία και Ιορδανία

Σύμφωνα με το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου, για το έργο έχουν διατεθεί περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και η ταχύτητα υλοποίησης εξαρτάται από πρόσθετη χρηματοδότηση.

Ο αγωγός, μήκους 700 χιλιομέτρων, θα επιτρέπει τη μεταφορά αργού πετρελαίου προς τρεις κατευθύνσεις:

προς το λιμάνι Μπανιάς στη Συρία

προς το Τζεϊχάν στην Τουρκία

προς την Άκαμπα στην Ιορδανία

Παράλληλα, θα διέρχεται από όλα τα διυλιστήρια που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής του.

«Σανίδα σωτηρίας» για την οικονομία

Το έργο χαρακτηρίζεται ως «σωσίβιο» για την οικονομία του Ιράκ, η οποία βασίζεται κατά 90% στα έσοδα από το πετρέλαιο.

Κατά τη διάρκεια των εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ στις αρχές του 2026, η χώρα αντιμετώπισε σοβαρούς κινδύνους στη διακίνηση του πετρελαίου της προς τις διεθνείς αγορές.

Ο νέος αγωγός αναμένεται να προσφέρει μια ασφαλή χερσαία εναλλακτική, μεταφέροντας το πετρέλαιο προς βορρά και δύση, μακριά από ευάλωτες θαλάσσιες οδούς.

Στρατηγική ενεργειακής αναβάθμισης

Το Ιράκ επιδιώκει να αποκτήσει υποδομές που θα του επιτρέπουν να εξάγει πετρέλαιο μέσω Περσικού Κόλπου, Μεσογείου και Τουρκίας ταυτόχρονα.

Αυτό ενισχύει τη γεωστρατηγική του θέση και μειώνει τη δυνατότητα άλλων χωρών να χρησιμοποιούν τις οδούς μεταφοράς ως μέσο πολιτικής ή οικονομικής πίεσης.

Σύνδεση με το σχέδιο «Δρόμος Ανάπτυξης»

Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο «Δρόμος Ανάπτυξης», που στοχεύει στη μετατροπή του Ιράκ σε περιφερειακό κόμβο ενέργειας και μεταφορών, προσελκύοντας ξένες επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης και πετρελαϊκών υπηρεσιών.

Κυβερνητική παρακολούθηση και παλαιότερα έργα

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι προήδρευσε σε σύσκεψη για την παρακολούθηση του έργου, το οποίο είχε εγκριθεί από το 2024, τονίζοντας ότι αποτελεί προληπτική κίνηση απέναντι στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, τον Μάρτιο επανεκκίνησε η εξαγωγή πετρελαίου μέσω του αγωγού Κιρκούκ–Τζεϊχάν, μετά από συμφωνία με την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν.

Η Βαγδάτη εργάζεται επίσης για την αναβάθμιση εγκαταλελειμμένου αγωγού που θα επιτρέπει απευθείας μεταφορά πετρελαίου στο τουρκικό λιμάνι Τζεϊχάν, παρακάμπτοντας την κουρδική περιοχή.