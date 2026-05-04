Δημοσκόπηση Prorata: Στις 13,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες

Προβάδισμα 13,5 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Prorata, η οποία διενεργήθηκε από τις 22 έως τις 28 Απριλίου 2026, σε δείγμα 1.100 ατόμων.

Στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, το ΚΚΕ με 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜεΡΑ25 με 3%.

Το άθροισμα όσων επιλέγουν «άλλο κόμμα» (11%) και όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι (14,5%) φτάνει πλέον το 25,5%.

Η πορεία της χώρας

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, περίπου 7 στους 10 πολίτες (69%) εκτιμούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση (69%), ενώ μόλις το 29% θεωρεί ότι κινείται προς τη σωστή.

Ως προς τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, η ακρίβεια αναδεικνύεται με διαφορά ως το κυρίαρχο πρόβλημα, επιλεγόμενη από οκτώ στους δέκα πολίτες. Σε σημαντική απόσταση ακολουθούν τα ζητήματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, ενώ ένα δεύτερο επίπεδο προβλημάτων συγκροτούν οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας (22%), καθώς και η υγεία και περίθαλψη (21%), αλλά και η εγκληματικότητα (19%).

Συνολικά, αναδεικνύεται η έντονη επικέντρωση της κοινής γνώμης σε ζητήματα καθημερινότητας και κόστους ζωής, τα οποία σαφώς υπερισχύουν.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ως προς την απόδοση ευθυνών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πλειονότητα των πολιτών επιρρίπτει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ποσοστό 57%. Περίπου ένας στους τρεις (33%) αποδίδει την ευθύνη σε διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, ενώ σαφώς μικρότερα ποσοστά εντοπίζουν την ευθύνη στη διοίκηση του οργανισμού (7%) ή στους εμπλεκόμενους αγρότες και ιδιώτες (3%).

Η κατανομή των απαντήσεων βάσει πρόθεσης ψήφου αλλάζει σημαντικά την εικόνα, καθώς οι ψηφοφόροι της ΝΔ σε μεγάλο βαθμό μετατοπίζουν την ευθύνη προς τις διαχρονικές αδυναμίες του κράτους (65%), ενώ οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποδίδουν σε πολύ υψηλότερα ποσοστά την ευθύνη στην κυβέρνηση, με ενδεικτικά ποσοστά που προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν τα τρία τέταρτα σε αρκετές περιπτώσεις.

Οι αναποφάσιστοι εμφανίζουν επίσης πλειοψηφικά την τάση να επιρρίπτουν την ευθύνη στην κυβέρνηση (56%), διατηρώντας ωστόσο σημαντική αναφορά και στις χρόνιες θεσμικές παθογένειες (31%).

Οι πολιτικοί αρχηγοί

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία της χώρας, περισσότεροι από ένας στους τρεις πολίτες (34%) δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται κάποιον από τους προτεινόμενους πολιτικούς αρχηγούς για τον πρωθυπουργικό θώκο, στοιχείο που αναδεικνύει την ευρεία αποστασιοποίηση ενός σημαντικού τμήματος της κοινής γνώμης από την πολιτική ελίτ.

Εντός αυτού του πλαισίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης (27%) μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ενώ ακολουθούν σε σημαντική απόσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος (αμφότεροι στο 8%), καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου (7%).

Το κεντρικότερο εύρημα της δημοσκόπησης αφορά στις μεταφορές του «καραβιού» και του «κάστρου», που λειτουργούν ως δύο διακριτές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες διαστάσεις αξιολόγησης της διακυβέρνησης: η πρώτη σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα (performance legitimacy) και η δεύτερη με τη συμπεριληψιμότητα (input legitimacy).

Στην περίπτωση του «καραβιού», η κυρίαρχη αναφορά σε «λάθος πορεία» ή «έλλειψη προσανατολισμού» (72%) συνιστά ένδειξη εξασθένισης της ικανότητας για αποτελεσματική διακυβέρνηση, ενώ η εικόνα ενός «κάστρου» με περιορισμένη πρόσβαση για τους πολίτες (77%) παραπέμπει σε μια αντίληψη ασύμμετρης κατανομής τόσο της συμμετοχής όσο και των όποιων θετικών προϊόντων της διακυβέρνησης.

Τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον κοινωνικών παραπόνων αλλά και πολιτικής αναμονής διερευνήθηκε και η δυνητική εκλογική περίμετρος πιθανώς νέων πολιτικών δρώντων, όπως ενός φορέα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και ενός υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού.

Και τα ευρήματα υποδεικνύουν, πως περίπου το 10% σίγουρα θα στήριζε εκλογικά ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, με την μέγιστη κατά τη τρέχουσα περίοδο περίμετρο ενός τέτοιου εγχειρήματος να φτάνει το 24%. Αντίστοιχα, οι βέβαιοι εκλογείς ενός σχηματισμού υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού ανιχνεύονται στο 6%, ποσοστό το οποίο ως μέγιστη δυνητική εκλογική επιρροή αγγίζει το 22%.

Τι κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες

Στο ενδεχόμενο που απαιτηθούν συνεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, η προτίμηση των πολιτών εμφανίζεται κατακερματισμένη, με τη συχνότερη επιλογή να αφορά μια κυβέρνηση συνεργασίας δυνάμεων της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς (30%).

Το 26% δηλώνει ότι δεν προτιμά καμία από τις προτεινόμενες λύσεις, ενώ ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά μια ευρεία οικουμενική κυβέρνηση (17%) και μια συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ (14%), ενώ η προοπτική συνεργασίας δυνάμεων της Κεντροδεξιάς – Δεξιάς περιορίζεται στο 10%.

Οι προτιμήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά στη βάση της κομματικής προτίμησης, με τους ψηφοφόρους της ΝΔ να κλίνουν περισσότερο προς τη σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ (32%) ή τις συνεργασίες στον χώρο της Κεντροδεξιάς (23%), ενώ οι εκλογείς της προερχόμενης από τη κεντροαριστερά ή αριστερά αντιπολίτευσης, καθώς και οι αναποφάσιστοι, προκρίνουν σε υψηλά ποσοστά μια προοπτική συνεργασίας Κεντροαριστεράς – Αριστεράς.

Οι συσπειρώσεις – εκροές

Η ταυτότητα της έρευνας