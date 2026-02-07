Μαλού Κυριακοπούλου: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Οι κουλτούρες μας είναι αρκετά κοντινές…»

Η Μαλού Κυριακοπούλου παρ’ ότι μετράει αρκετά χρόνια στον κόσμο της μουσικής, έχει επιλέξει να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να απασχολεί το κοινό της μόνο με τα τραγούδια της. Η καλλιτέχνις είναι εδώ και χρόνια μαζί με τον Χουάν Ροντρίγκεζ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα γιο. Η ερμηνεύτρια είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Ιούλιο του 2017, και στις 10 Οκτωβρίου του ίδιου έτους ήρθε στον κόσμο ο καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά». Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Μαλού Κυριακοπούλου μίλησε για τον σύζυγό της και την ζωή τους.

Ανάμεσα σε άλλα, η Μαλού Κυριακοπούλου είπε στη συνέντευξή της ότι: «Ο σύζυγός μου είναι από την Κούβα. Δεν είναι μουσικός, είναι αθλητής. Ήταν αθλητής του πόλο, έπαιζε στην Εθνική Κούβας, και πέρασε από κάποιες πόλεις της Ευρώπης και τελικά κατέληξε στην Ελλάδα και έτυχε να συναντηθούμε.

Οι κουλτούρες μας είναι αρκετά κοντινές. Δεν έχουμε πάει στην Κούβα. Επειδή ήρθε πολύ γρήγορα το παιδί και στη δουλειά μας δεν έχουμε μεγάλα κενά, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε ακόμα στην Κούβα, αλλά θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Είναι κοντά οι κουλτούρες μας πάντως. Είναι ένας λάτιν λαός που είναι της οικογένειας, είναι πολύ δεμένοι με την οικογένειά τους, είναι και αυτοί φωνακλάδες!».

«Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι Κουβανός»

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια ανέφερε πως: «Όταν τον γνώρισα, ήταν ήδη 10 χρόνια στην χώρα μας. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι Κουβανός, μιλάει πάρα πολύ καλά την γλώσσα. Οπότε δεν κάθισε για εμένα, είχε μείνει πριν για τους δικούς του λόγους».

Όταν ρωτήθηκε για το αν ο σύζυγός της ζηλεύει, η Μαλού Κυριακοπούλου απάντησε: «Δείχνει κουλ. Με στηρίζει, όταν δει κάτι που θα τον ενοχλήσει, θα μου το συζητήσει με ήρεμους τρόπους. Είναι δίπλα μου, η παρουσία του υπάρχει, οπότε δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια!».