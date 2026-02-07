Μαλού Κυριακοπούλου: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Οι κουλτούρες μας είναι αρκετά κοντινές…»

Σύνοψη από το

  • Η Μαλού Κυριακοπούλου αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ζωή της με τον Κουβανό σύζυγό της, Χουάν Ροντρίγκεζ, με τον οποίο έχουν έναν γιο, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».
  • Ο Χουάν Ροντρίγκεζ είναι από την Κούβα, πρώην αθλητής του πόλο στην Εθνική Κούβας, ενώ η τραγουδίστρια σημείωσε ότι οι κουλτούρες τους είναι «αρκετά κοντινές».
  • Η καλλιτέχνις ανέφερε ότι ο σύζυγός της ζει πολλά χρόνια στην Ελλάδα και «δεν καταλαβαίνεις ότι είναι Κουβανός», ενώ την στηρίζει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαλού Κυριακοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/malu_kiriakopoulou

Η Μαλού Κυριακοπούλου παρ’ ότι μετράει αρκετά χρόνια στον κόσμο της μουσικής, έχει επιλέξει να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να απασχολεί το κοινό της μόνο με τα τραγούδια της. Η καλλιτέχνις είναι εδώ και χρόνια μαζί με τον Χουάν Ροντρίγκεζ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα γιο. Η ερμηνεύτρια είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Ιούλιο του 2017, και στις 10 Οκτωβρίου του ίδιου έτους ήρθε στον κόσμο ο καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά». Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Μαλού Κυριακοπούλου μίλησε για τον σύζυγό της και την ζωή τους.

Ανάμεσα σε άλλα, η Μαλού Κυριακοπούλου είπε στη συνέντευξή της ότι: «Ο σύζυγός μου είναι από την Κούβα. Δεν είναι μουσικός, είναι αθλητής. Ήταν αθλητής του πόλο, έπαιζε στην Εθνική Κούβας, και πέρασε από κάποιες πόλεις της Ευρώπης και τελικά κατέληξε στην Ελλάδα και έτυχε να συναντηθούμε.

Οι κουλτούρες μας είναι αρκετά κοντινές. Δεν έχουμε πάει στην Κούβα. Επειδή ήρθε πολύ γρήγορα το παιδί και στη δουλειά μας δεν έχουμε μεγάλα κενά, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε ακόμα στην Κούβα, αλλά θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Είναι κοντά οι κουλτούρες μας πάντως. Είναι ένας λάτιν λαός που είναι της οικογένειας, είναι πολύ δεμένοι με την οικογένειά τους, είναι και αυτοί φωνακλάδες!».

«Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι Κουβανός»

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια ανέφερε πως: «Όταν τον γνώρισα, ήταν ήδη 10 χρόνια στην χώρα μας. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι Κουβανός, μιλάει πάρα πολύ καλά την γλώσσα. Οπότε δεν κάθισε για εμένα, είχε μείνει πριν για τους δικούς του λόγους».

Όταν ρωτήθηκε για το αν ο σύζυγός της ζηλεύει, η Μαλού Κυριακοπούλου απάντησε: «Δείχνει κουλ. Με στηρίζει, όταν δει κάτι που θα τον ενοχλήσει, θα μου το συζητήσει με ήρεμους τρόπους. Είναι δίπλα μου, η παρουσία του υπάρχει, οπότε δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Κότσιρας: «Ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να γίνω τραγουδιστής – Αρκετές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω»

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε την μουσική του πορεία τη δεκαετία του ’90 και έχει αγαπηθεί...
17:43 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Μαρία Τζομπανάκη: «Όταν πάρω μία απόφαση την τιμώ, ακόμα και αν σπάσω το κεφάλι μου»

Η Μαρία Τζομπανάκη έχει μία μεγάλη και επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία, ενώ έχει ξεχωρίσει όχι...
17:09 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Ναταλία Γερμανού: Με ημικρανία η παρουσιάστρια – «Πώς την παλεύω δεν ξέρω»

Μία ημικρανία ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Ναταλία Γερμανού. Η έμπειρη παρουσιάστρια α...
16:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Αγοραστή Αρβανίτη στο enikos.gr: Ήμουν στον 5ο μήνα στα γυρίσματα του «Φίλοι για πάντα», ζορίστηκα

Με αφορμή την ταινία “Φίλοι για πάντα” που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Μαρτί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα