Σωτήρης Τσαφούλιας: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιάννη Σμαραγδή και την ταινία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας θα είναι ο επόμενος καλεσμένος της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 17:20, στο MEGA.

Ο δημιουργός μιλά, μεταξύ άλλων, για προσωπικές διαδρομές και άγνωστες ιστορίες από τη ζωή και την πορεία του. Η συζήτηση εστιάζει και στη γνωριμία του με τον Γιάννη Σμαραγδή, καθώς και στη συνεργασία τους στην ταινία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι».

Οι δύο σκηνοθέτες ήρθαν σε επαφή πριν ακόμη ο Σωτήρης Τσαφούλιας ασχοληθεί επαγγελματικά με τον κινηματογράφο. Ένα καλοκαίρι, ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε στα Ψαρά, τον τόπο καταγωγής του Σωτήρη Τσαφούλια, στο πλαίσιο έρευνας για τον Ιωάννη Βαρβάκη, τον Έλληνα έμπορο και ευεργέτη του νησιού, στη ζωή του οποίου βασίζεται η ταινία.

Κατά την παραμονή του στα Ψαρά, ο Γιάννης Σμαραγδής ήρθε σε επαφή με τον Δήμο Ψαρών, καθώς αναζητούσε στήριξη για την παραγωγή. Το αίτημα μεταφέρθηκε στον Σωτήρη Τσαφούλια μέσω του τότε δημάρχου του νησιού και ο ίδιος ανταποκρίθηκε θετικά, συμβάλλοντας οικονομικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος.

Παράλληλα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έκανε και ένα σύντομο πέρασμα από την ταινία. Ο ίδιος αναφέρει ότι αυτή η συμμετοχή αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Γιάννη Σμαραγδή, ένα «δώρο για να του χαρίσει την αθανασία», όπως του είχε πει.