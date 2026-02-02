Κακοκαιρία στην Κεντρική Μακεδονία: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε 29 άτομα από τα αυτοκίνητά τους

Σύνοψη από το

  • Η Πυροσβεστική κλήθηκε σε 178 περιστατικά στην Κεντρική Μακεδονία λόγω της κακοκαιρίας, με τις περισσότερες κλήσεις από τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, απεγκλωβίστηκαν 29 άτομα από τα οχήματά τους λόγω πλημμυρισμένων δρόμων.
  • Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σε πέντε αντλήσεις υδάτων, 73 κοπές δέντρων και 40 αφαιρέσεις αντικειμένων που είχαν παρασυρθεί από τους ισχυρούς ανέμους.
  • Σήμερα τα φαινόμενα παρουσιάζουν ύφεση και η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, στα χιονοδρομικά έπεσαν 30-40 εκατοστά φρέσκου χιονιού, καθιστώντας απαραίτητα τα χιονολάστιχα και τις αντιολισθητικές αλυσίδες για μετακινήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος

Σε συνολικά 178 περιστατικά κλήθηκε με επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας της κακοκαιρίας που «χτύπησε» χθες (1/2) την Κεντρική Μακεδονία, με τις περισσότερες κλήσεις να προέρχονται από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πάρει μέρος σε πέντε αντλήσεις υδάτων, σε 73 κοπές δέντρων και 40 αφαιρέσεις αντικειμένων, που «πέταξαν» από μπαλκόνια και ανοιχτούς χώρους, εγκυμονώντας κινδύνους για τους πολίτες.

Επίσης, σε οκτώ περιπτώσεις απαιτήθηκε από τους πυροσβέστες να βοηθήσουν στη μεταφορά 29 ατόμων σε ασφαλή σημεία. Όλοι είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους, λόγω πλημμυρισμένων δρόμων και υπερχείλισης ρεμάτων.

Τα φαινόμενα σήμερα παρουσιάζουν ύφεση με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να διεξάγεται ομαλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Νωρίς το πρωί, στο Καϊμακτσαλάν, στην Πέλλα, η θερμοκρασία ήταν στους -6 βαθμούς Κελσίου, στον Λαϊλιά Σερρών στους -4, στο Σέλι -2, όπως και στο Νευροκόπι της Δράμας. Τις τελευταίες ώρες σε αρκετά χιονοδρομικά έπεσαν περίπου 30 με 40 εκατοστά φρέσκο χιόνι, ενώ για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν είναι απαραίτητα τα χιονολάστιχα και οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

14:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος που κατείχε ποσότητα από το «ναρκωτικό του βιασμού»

Στη σύλληψη ενός 38χρονου, που είχε στην κατοχή του ποσότητα από το λεγόμενο «ναρκωτικό του βι...
13:09 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις δολοφονίες των δύο γυναικών

Με σκυμμένα τα κεφάλια και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων πέρασαν το κατώφλι του Δικαστ...
13:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πατησίων: Ελεύθεροι οι 4 προσαχθέντες για τις ζημιές σε κατάστημα και τράπεζες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις προσαχθέντες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα τη...
12:43 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα, σύμφωνα με την αυτόματη ανάλυση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτ...
