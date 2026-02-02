Άννα Διαμαντοπούλου: «Οτιδήποτε γίνεται για να εντείνει την εσωστρέφεια, είναι σαν να αυτοκτονούμε» – Τα «καρφιά» για τον Χάρη Δούκα

«Καρφιά» ενάντια στον Χάρη Δούκα από την υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου. Μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, αρχικά περιέγραψε τα σημεία στα οποία συμφωνούν όλοι στο κόμμα, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόταση του Χάρη Δούκα για ψήφισμα που θα απορρίπτει οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

«Ο κ. Δούκας βάζει ένα θέμα που θα πρέπει να το θέσει στο συνέδριο. Ας το βάλει. Γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό;» αναρωτήθηκε αρχικά η Άννα Διαμαντοπούλου και πρόσθεσε ότι «αν ο κ. Δούκας το κάνει για να δημιουργεί πρόβλημα, θα κριθεί στο συνέδριο και παντού».

Η κα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι «όλοι στο ΠΑΣΟΚ και ο κ. Δούκας, συμφωνούμε ως προς το περιεχόμενο της ατζέντας και τις βασικές διαδικασίες. Όταν συμφωνούμε σε αυτά, οτιδήποτε γίνεται για να εντείνει την εσωστρέφεια σε έναν τεράστιο αγώνα που δίνουμε και με προβλήματα – δεν λέω ότι δεν έχουμε προβλήματα – είναι σαν να αυτοκτονούμε, σαν να βάζει κάποιος ένα μαχαίρι στην πλάτη συνέχεια».

Σε ερώτηση αν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης του κ. Ανδρουλάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε ότι «το να λες ότι δεν αμφισβητείται και όλη η συζήτηση να γίνεται γύρω από την αμφισβήτηση είναι μία υπονόμευση που είναι υπονόμευση στο ΠΑΣΟΚ, όχι στον κ. Ανδρουλάκη. Όταν υπάρχει κάποιος που παίρνει τις εκλογές και εσύ θες να υποστηρίξεις το διακύβευμα που είναι η πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν θα βάλεις τις δικές σου θέσεις μπροστά, θα κοιτάξεις να κάνεις μία σύνθεση. Αυτή είναι η προσπάθεια που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Έχουμε προβλήματα πολύ σοβαρά μπροστά μας».

Σύμφωνα με την ίδια, «πρέπει το ΠΑΣΟΚ να κοιτάει τι δεν κάνει καλά. Αυτά που λέμε και αφορούν σε όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες πρέπει να τα πούμε επιτόπου. Η δική μου λογική είναι δράση επί του πεδίου. Στο ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται απολογισμός έργου, όπως θα έπρεπε».

Η Άννα Διαμαντοπούλου παραδέχτηκε ότι «δεν δουλεύουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση για τον στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα».

Στο τέλος της συνέντευξης και απαντώντας στην ερώτηση αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν ως στόχο να αποτύχει ο Νίκος Ανδρουλάκης για να βρεθούν στην ηγεσία, είπε όλο νόημα:

«Είναι πολύ βαρύ να πει κανείς ότι έχουν τεθεί στόχοι αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές με τις συμπεριφορές, αυτό είναι το αποτέλεσμα».

