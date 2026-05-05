Αντόνιο Κόστα: «Απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας των ΗΑΕ οι επιθέσεις του Ιράν»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προστέθηκε στη μακρά λίστα των διεθνών ηγετών που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά μη στρατιωτικών υποδομών, για τις οποίες το Αμπού Ντάμπι κατηγορεί την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κόστα εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον Πρόεδρο των ΗΑΕ.

«Πλήρης αλληλεγγύη στον Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ και τον λαό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά τις αδικαιολόγητες επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και drones εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών», έγραψε ο Κόστα.

«Αυτές οι παραβιάσεις της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν».



Ο Ευρωπαίος ηγέτης απηύθυνε έκκληση στην Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διασωθεί η εύθραυστη εκεχειρία που έχει συναφθεί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή.

«Το Ιράν πρέπει να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για να διασφαλίσει ότι η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή θα αντέξει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αντόνιο Κόστα υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους με στόχο την αποκλιμάκωση, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την εξεύρεση μιας βιώσιμης διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση.