Politico: Σχέδιο κατά της φτώχειας… χωρίς νέα χρήματα – Το σχέδιο που θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, θα ζητήσει την Τετάρτη από τις χώρες της ΕΕ να εξαλείψουν τη φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χρήματα για να αναλάβουν δράση εάν χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα κονδύλια της ΕΕ πιο αποτελεσματικά.

Το σχέδιο, το οποίο ορίζεται στην πρώτη στρατηγική της Επιτροπής κατά της φτώχειας και το οποίο έχει δει το POLITICO, θα παροτρύνει τις κυβερνήσεις να συντονίσουν καλύτερα τις εθνικές πολιτικές, να εμπλέξουν τους νέους, να υποστηρίξουν όσους ζουν με έναν μισθό και να επανεξετάσουν την προστασία των ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ατόμων.

Αλλά προς το παρόν η στρατηγική έρχεται χωρίς νέα “ένεση” μετρητών και οι επικριτές λένε ότι η προσπάθεια δεν θα επιτύχει εκτός εάν η ΕΕ την υποστηρίξει με στοχευμένη χρηματοδότηση και δώσει στην Επιτροπή ισχυρότερο ρόλο για να διασφαλίσει την υλοποίηση των κεφαλαίων.

Πιέσεις λόγω αύξησης κόστους ζωής

Η πρόταση κατατίθεται καθώς οι πιέσεις για το κόστος ζωής παραμένουν υψηλά στην πολιτική ατζέντα σε όλη την Ευρώπη, αφότου τα ακροδεξιά κόμματα σημείωσαν κέρδη στις ομοσπονδιακές εκλογές της Γερμανίας και στις δημοτικές εκλογές της Γαλλίας, κάνοντας εκστρατεία με αφορμή την απογοήτευση για τη στέγαση, τους μισθούς και τις δημόσιες υπηρεσίες.

«Οι άνθρωποι που βιώνουν φτώχεια πολύ συχνά μένουν χωρίς υποστήριξη, και αυτό τροφοδοτεί μια αυξανόμενη δυσπιστία στις δημόσιες πολιτικές που τους προστατεύουν. Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται αυτό το κενό», δήλωσε η σοσιαλίστρια ευρωβουλευτής, Marit Maij, αντιπρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας.

Η Κάριν Γιόχανσον, η οποία έχει βιώσει τη φτώχεια και εργάζεται σε ένα κοινοτικό κέντρο που υποστηρίζει άστεγους στο Νίκεπινγκ της Σουηδίας, δήλωσε ότι η αποτυχία των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν το ζήτημα έχει αφήσει ορισμένους νέους αποξενωμένους.

«Πολλοί νέοι άνδρες αποχαιρετούν τη σουηδική κοινωνία επειδή δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτήν. Και αυτό φαίνεται – πυροβολισμοί, εκρήξεις, η εγκληματικότητα εκτοξεύεται στα ύψη», δήλωσε η Γιόχανσον, που είναι επίσης μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΜΚΟ Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας. Η ακροδεξιά «επηρεάζει τα πάντα και δεν θέλει η κοινωνία να είναι σταθερή. Θέλει οι κοινωνίες να βρίσκονται σε χάος συνεχώς».

Προτάσεις την Τετάρτη

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τη στρατηγική την Τετάρτη, μαζί με προτάσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, του αποκλεισμού από τη στέγαση και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

«Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντέξουν οικονομικά τη στέγαση, την τροφή, τη φροντίδα, την εκπαίδευση ή μια σταθερή ζωή, οι κοινωνίες μας αποδυναμώνονται και η εμπιστοσύνη κλονίζεται», δήλωσε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, η οποία θα αποκαλύψει τα μέτρα.

«Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρότερη, πιο συντονισμένη αντίδραση… Μια αντίδραση που να αποτρέπει τη φτώχεια, να υποστηρίζει όσους έχουν ήδη πληγεί και να μετατρέπει τις κοινωνικές δεσμεύσεις σε πραγματικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους».

Μάχη χρηματοδότησης

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα χρήματα υπάρχουν ήδη, αλλά οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών δεν τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.

Το προσχέδιο πρότασης για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ περιλαμβάνει περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ για κοινωνικές πολιτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατηγικές κατά της φτώχειας, από 50 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν προηγουμένως διαθέσιμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ που γνωρίζει τα σχέδια, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για να μιλήσει ειλικρινά για την αδημοσίευτη στρατηγική.

Το πρόβλημα είναι ότι οι χώρες δεν έχουν αξιοποιήσει σωστά τα χρήματα που έχουν ήδη στη διάθεσή τους, δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Η πρόοδος ήταν αργή και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και η «διατήρηση της πίστης στην ΕΕ» αποτελούν «σίγουρα μέρος» αυτού που ωθεί τις Βρυξέλλες να πιέζουν τις κυβερνήσεις για την πρόληψη και την ανακούφιση της φτώχειας.