Βενζίνη: Σε ποια περίπτωση μπορεί να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της

Δεν αναμένεται να υπάρξουν σήμερα κάποιες μεταβολές στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στα πρατήρια της χώρας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Την περασμένη εβδομάδα, η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) ήταν σταθερή κατά μέσο όρο στα 104 δολάρια το βαρέλι με 105 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, χθες έκλεισε σε πιο υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 113,82 δολάρια το βαρέλι. Μάλιστα τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δείχνουν πως, η μέση τιμή του αργού θα κινηθεί σήμερα κατά μέσο όρο μεταξύ 112,91 δολαρίων το βαρέλι και 114,21 δολαρίων το βαρέλι.

Οι τιμές

Για το θέμα των καυσίμων μιλά στο enikonomia.gr ο τέως πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων & Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.

Όπως τονίζει, η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να παραμείνει σήμερα στα 2,08 ευρώ το λίτρο με 2,09 ευρώ το λίτρο και το ίδιο εκτιμάται πως θα συμβεί και με το πετρέλαιο κίνησης δηλαδή στο 1,89 ευρώ και στα νησιά στο 1,99 ευρώ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, υπάρχει η επιδότηση των 20 λεπτών στην αντλία στο πετρέλαιο κίνησης.

Σύμφωνα με τον κ. Ασμάτογλου, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 2,07 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα (πχ Αθήνα),στη Ρόδο και στη Μυτιλήνη, 2,20 ευρώ στην Περιφέρεια και 2,30 ευρώ στην νησιωτική Ελλάδα.

Οι προβλέψεις

Μάλιστα παράγοντας της αγοράς διευκρινίζει στο enikonomia.gr πως, ακόμη εάν η τιμή του brent πέσει από τα 114 δολάρια το βαρέλι στα 104 δολάρια, οι τιμές στα καύσιμα αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα χωρίς κάποιες μεταβολές μέχρι και το Σάββατο.

Ωστόσο, εάν η τιμή του αργού παραμείνει σταθερά στα 114 δολάρια το βαρέλι και τις υπόλοιπες ημέρες, τότε ενδέχεται να υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στο βάθος της εβδομάδας, συμπληρώνει.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης αναφέρει στο enikonomia.gr πως, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μπορεί να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, εάν υπάρξει συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στο Ιράν, βρεθεί λύση με το θέμα των Στενών του Ορμούζ και πέσει αισθητά η τιμή του brent κάτω από τα 105 δολάρια το βαρέλι.

Και υπενθυμίζει πως πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή, δηλαδή τέλος Φλεβάρη η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο.