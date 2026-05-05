Eurovision 2026: Ένα Hall of Fame του μουσικού διαγωνισμού σε μία σκηνή – Ποιοι σταρ επιστρέφουν

Η Eurovision 2026 στη Βιέννη θα φέρει κοντά μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός σηματοδοτεί τα 70 χρόνια του με μια μεγάλη επανένωση επί σκηνής.

Ένα Hall of Fame της Eurovision σε μία σκηνή

Το διαλειμματικό act του Μεγάλου Τελικού, με τίτλο «Celebration! The Ultimate Eurovision All-Stars Reunion», θα φέρει κοντά μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία της Eurovision.

Μεταξύ αυτών που επιβεβαίωσαν την επιστροφή τους:

Alexander Rybak – Ο νικητής του 2009 που έγραψε ιστορία με το Fairytale και εκείνο το αξέχαστο βιολί.

Έρικα Βίκμαν – Η αγαπημένη των Φινλανδών από την Eurovision στην Βασιλεία το 2025 επιστρέφει ένα χρόνο αργότερα.

Kristian Kostov – Ο εντυπωσιακός εκπρόσωπος της Βουλγαρίας του 2017 που μας κέρδισε με το δεύτερο άλμπουμ του, Beautiful Mess.

Lordi – Οι νικητές της Αθήνας 2006 επιστρέφουν πιο δυνατοί και πιο δυναμικοί 20 χρόνια αργότερα… Αλληλούια!

Μαξ Μούτζκε – Ο εκπρόσωπος της Γερμανίας το 2004, του οποίου το προσωπικό τραγούδι « Can’t Wait Until Tonight» έδωσε στη χώρα του την όγδοη θέση.

Μιριάνα Κόντε – Είχε εκπροσωπήσει τη Μάλτα το 2025 με το εντυπωσιακό SERVING.

Ruslana – Η δυναμική νικήτρια το 2004, η οποία έφερε αγνή ενέργεια με το Wild Dances.

Βέρκα Σερντούτσκα – Ο Αντρίι Μιχαΐλοβιτς Ντανίλκο, γνωστότερος ως Βέρκα Σερντιούτσκα είναι Ουκρανός τραγουδιστής της ποπ. Επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ουκρανία στη Eurovision του 2007 με το τραγούδι Dancing Lasha Tumbai. Το τραγούδι κατέλαβε τη 2η θέση στον τελικό του διαγωνισμού, πίσω από τη νικήτρια Σερβία.

Η παράσταση αναμένεται να ταξιδέψει τους θεατές στην ιστορία της Eurovision, γιορτάζοντας επτά δεκαετίες μουσικής, στιγμές και εμβληματικές εμφανίσεις.

Η Βίκυ Λέανδρος θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό

Η Βίκυ Λέανδρος θα ανοίξει τον Πρώτο Ημιτελικό, (όπου θα εμφανιστεί και ο Akylas), ερμηνεύοντας μια νέα εκδοχή του τραγουδιού της του 1967 «L’amour est bleu» , ένα τραγούδι που βοήθησε στην εκτόξευση της διεθνούς καριέρας της.

Έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από τότε που η 15χρονη Βίκυ ερμήνευσε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι για το Λουξεμβούργο, όταν η Βιέννη φιλοξένησε για πρώτη φορά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1967.

Η Βίκυ Λέανδρος, φυσικά, επέστρεψε θριαμβευτικά στον Διαγωνισμό το 1972 με το Après Toi – χαρίζοντας στο Λουξεμβούργο την τρίτη νίκη του και κλέβοντας καρδιές σε όλη την Ευρώπη με την αξέχαστη φωνή της.

Με πάνω από 55 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 466 άλμπουμ σε οκτώ γλώσσες και περιοδείες συναυλιών σε όλο τον κόσμο, η Βίκυ Λέανδρος είναι μια πραγματική σούπερ σταρ της Eurovision.

Όλα για την Eurovision 2026

Στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν 35 χώρες, ο χαμηλότερος αριθμός συμμετοχών από το 2004.

Με ακόμη μοναδικά συγκροτήματα να ανεβαίνουν στη σκηνή – όπως το αυστριακό είδωλο της electro-swing Parov Stelar και τον άνθρωπο που έφερε φέτος στη Βιέννη τον μουσικό διαγωνισμό, τον JJ, ο οποίος παρουσιάζει για πρώτη φορά το τελευταίο του τραγούδι – ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision διαμορφώνεται ως η πιο φαντασμαγορική γιορτή.