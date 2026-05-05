Met Gala 2026: Όταν η Μόδα έγινε Τέχνη – Η μεγάλη επιστροφή της Beyoncé, ο «ηλικιωμένος» Bad Bunny και οι εκκεντρικές εμφανίσεις

Τα φώτα του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης άναψαν το βράδυ της Δευτέρας για το Met Gala 2026, με τους αστέρες από κάθε χώρο να ακολουθούν τον ενδυματολογικό κώδικα «Η Μόδα είναι Τέχνη» (Fashion is Art).

Η φετινή διοργάνωση, που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται το απόλυτο γεγονός της μόδας και της ποπ κουλτούρας, άντλησε έμπνευση από την ανοιξιάτικη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιού με τίτλο «Costume Art», η οποία εγκαινιάζει τις νέες αίθουσες Condé M. Nast Galleries.

Τι είναι το Met Gala

Το Met Gala αποτελεί φιλανθρωπική εκδήλωση και βασικό έρανο για το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης (Met).

Παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας ανοιξιάτικης έκθεσης μόδας και συγκεντρώνει περίπου 450 καλεσμένους από τον χώρο της μόδας, της τέχνης, του αθλητισμού και της πολιτικής.

Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο το 2025 σημειώθηκε ρεκόρ, με έσοδα που έφτασαν τα 31 εκατομμύρια δολάρια — το υψηλότερο ποσό στα 77 χρόνια ιστορίας της διοργάνωσης.

Η έκθεση «Costume Art» και το θέμα του 2026

Η έκθεση «Costume Art», που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2025, εγκαινιάζει τις νέες αίθουσες Condé M. Nast Galleries, εκτάσεως 1.100 τετραγωνικών μέτρων.

Η έκθεση παρουσιάζει μια μοναδική «συνομιλία» ανάμεσα σε 200 αντικείμενα τέχνης και 200 ενδύματα, εξερευνώντας τη σχέση μόδας και τέχνης μέσα σε ένα χρονικό εύρος 5.000 ετών.

Τα εκθέματα οργανώνονται σε θεματικές ενότητες που εστιάζουν σε διαφορετικούς τύπους σώματος, από το «Γυμνό Σώμα» και το «Κλασικό Σώμα» έως το «Έγκυο Σώμα» και το «Γηράσκον Σώμα», τα οποία ιστορικά έχουν εκπροσωπηθεί λιγότερο.

Οι οικοδεσπότες και η μεγάλη απουσία

Στο τιμόνι της βραδιάς ως συνδιοργανωτές βρέθηκαν οι Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και η Anna Wintour, ενώ οι Jeff Bezos και Lauren Sánchez Bezos υπηρέτησαν ως επίτιμοι πρόεδροι.

Η εμφάνιση της Beyoncé σηματοδότησε την πρώτη της παρουσία στο Met Gala έπειτα από μια δεκαετία.

Από το πλευρό της Kylie Jenner έλειπε ο Timothée Chalamet, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε διατελέσει συνδιοργανωτής, προτίμησε να βρεθεί στο γήπεδο για να στηρίξει τους αγαπημένους του New York Knicks στα playoffs του NBA.

Η μόδα ως καμβάς: Εντυπωσιακές εμφανίσεις και καλλιτεχνικές αναφορές

Η Beyoncé εντυπωσίασε με ένα custom φόρεμα-σκελετό σχεδιασμένο από τον Olivier Rousteing, με ουρά από φτερά σε κρεμ και γαλάζιες αποχρώσεις και διαμαντένιο στέμμα. Στο πλευρό της, ο Jay-Z και η κόρη τους Blue Ivy, με τους τρεις να ποζάρουν στα σκαλιά του μουσείου.

Mother has officially arrived. Beyoncé, a co-host of this year’s Met Gala, graced the carpet in an Olivier Rousteing skeleton dress. This is Queen Bey’s first appearance in a decade. Blue Ivy Carter was also in attendance. https://t.co/EMDuOEUSm1 pic.twitter.com/1qcazoeflO — The Washington Post (@washingtonpost) May 5, 2026



Η Nicole Kidman και η Venus Williams επέλεξαν πιο διακριτικές αλλά εξίσου κομψές εμφανίσεις. Η Williams φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα με ακάλυπτους ώμους και ένα εντυπωσιακό κολιέ Swarovski, ως αναφορά σε πορτρέτο της από τον Robert Pruitt.

Η Lauren Sánchez Bezos εμφανίστηκε με εφαρμοστό φόρεμα Schiaparelli, αποκαλύπτοντας ότι η έμπνευση προήλθε από τον πίνακα «Madame X» του John Singer Sargent (1884).

Honorary co-host Lauren Sanchez Bezos opts for a form-fitting gown at the 2026 Met Gala ✨ https://t.co/ueVgbqAc5d 🔗 pic.twitter.com/lcD6YBcTXo — Daily Mail (@DailyMail) May 4, 2026



Η Chloe Malle, επικεφαλής editorial περιεχομένου της αμερικανικής Vogue, φόρεσε φόρεμα Colleen Allen εμπνευσμένο από τον πίνακα «Flaming June» του Frederic Leighton.

Η Anne Hathaway, φορώντας μια αρχαιοελληνικού ύφους δημιουργία Michael Kors με μια χειροποίητη περιστερά της ειρήνης. «Είναι η θεά της ειρήνης», σχολίασε ο σχεδιαστής.

Η Janelle Monáe μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα φόρεμα-έργο τέχνης που περιελάμβανε βρύα, μηχανικές πεταλούδες και καλώδια. «Θυμηθείτε τι σας έκανε ανθρώπους», δήλωσε η Monáe στο Associated Press. «Η φύση μας μιλάει».

Ο Bad Bunny μεταμορφώθηκε σε μια ηλικιωμένη εκδοχή του εαυτού του με ειδικά εφέ μακιγιάζ και μπαστούνι. «Γίνεται μέρος της ζωής μου, το να προσπαθώ πάντα να κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτή η μέρα του Met είναι η τέλεια μέρα για να εξερευνήσεις, να είσαι δημιουργικός και να εκφραστείς με διαφορετικό τρόπο, και αυτό κάνω απόψε», δήλωσε στη ζωντανή μετάδοση της Vogue.

«Χρειάστηκαν 53 χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτό το look», αστειεύτηκε.

Η Kim Kardashian επέλεξε μια μεταλλική «πανοπλία» σώματος από τα 60s, σχεδιασμένη από τον Allen Jones.

Kim Kardashian makes her way up the #MetGala steps in a look made from body plates crafted in the 1960s by artists Allen Jones + Whitaker Malem See every look: https://t.co/eFX9vJZyQx pic.twitter.com/zh2HlXczc0 — VANITY FAIR (@VanityFair) May 5, 2026



Η Kendall και η Kylie Jenner προκάλεσαν συζητήσεις με τα faux nipples (ψεύτικες θήλες) στα looks τους.

Η Chase Infiniti εντυπωσίασε με ένα Thom Browne φόρεμα που απεικόνιζε το γυναικείο σώμα με παγιέτες.



Η Sabrina Carpenter έκανε μια «meta» εμφάνιση με φόρεμα Dior από τον Jonathan Anderson, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από κινηματογραφικό φιλμ της ταινίας «Sabrina». «Είναι εκπληκτικό», είπε στη Vogue. «Είναι από την ταινία Sabrina, που είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών. Είναι απίστευτο, απολύτως απίστευτο».

Sabrina Carpenter left quite an impression on the #MetGala carpet in Dior. Paying homage the 1954 film, ‘Sabrina,’ starring Audrey Hepburn, Carpenter was draped in actual film strips from the iconic Oscar nominated picture. Read more on her look: https://t.co/lUeGVm2qLM pic.twitter.com/I9eCcH5TZa — VANITY FAIR (@VanityFair) May 5, 2026



Η βραδιά είχε και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς η 77χρονη θρύλος της μουσικής Stevie Nicks πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί, φορώντας μια ειδική παραγγελία Zara από τον John Galliano.

Stevie Nicks on the carpet at the 2026 #MetGala (Photo: Getty) Full gallery here: https://t.co/s3S6Lmbkes pic.twitter.com/yhvA3DAgLK — Deadline (@DEADLINE) May 4, 2026



Όπως κάθε χρόνο, το Met Gala φιλοξένησε και κορυφαίους αθλητές, μεταξύ των οποίων η Ολυμπιονίκης Alysa Liu, οι σταρ του WNBA Angel Reese και Paige Bueckers, καθώς και οι Stephen Curry, Russell Westbrook και Joe Burrow.

Τέλος, η Rihanna, συνοδευόμενη από τον A$AP Rocky, πιστή στην παράδοση που τη θέλει να προσέρχεται τελευταία στο κόκκινο χαλί, εμφανίστηκε με ένα μεταλλικό φόρεμα-κοχύλι διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. «Νιώθω σαν ένα μαργαριτάρι που βγαίνει από το στρείδι», δήλωσε στους δημοσιογράφους.