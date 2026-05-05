Met Gala 2026: Όταν η Μόδα έγινε Τέχνη – Η μεγάλη επιστροφή της Beyoncé, ο «ηλικιωμένος» Bad Bunny και οι εκκεντρικές εμφανίσεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Met gala μπιγιονσε
Φωτογραφία: AP

Τα φώτα του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης άναψαν το βράδυ της Δευτέρας για το Met Gala 2026, με τους αστέρες από κάθε χώρο να ακολουθούν τον ενδυματολογικό κώδικα «Η Μόδα είναι Τέχνη» (Fashion is Art).

Η φετινή διοργάνωση, που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται το απόλυτο γεγονός της μόδας και της ποπ κουλτούρας, άντλησε έμπνευση από την ανοιξιάτικη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιού με τίτλο «Costume Art», η οποία εγκαινιάζει τις νέες αίθουσες Condé M. Nast Galleries.

Τι είναι το Met Gala

Το Met Gala αποτελεί φιλανθρωπική εκδήλωση και βασικό έρανο για το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης (Met).

Παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας ανοιξιάτικης έκθεσης μόδας και συγκεντρώνει περίπου 450 καλεσμένους από τον χώρο της μόδας, της τέχνης, του αθλητισμού και της πολιτικής.

Katy Perry / Φωτογραφία: AP

Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο το 2025 σημειώθηκε ρεκόρ, με έσοδα που έφτασαν τα 31 εκατομμύρια δολάρια — το υψηλότερο ποσό στα 77 χρόνια ιστορίας της διοργάνωσης.

Η έκθεση «Costume Art» και το θέμα του 2026

Η έκθεση «Costume Art», που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2025, εγκαινιάζει τις νέες αίθουσες Condé M. Nast Galleries, εκτάσεως 1.100 τετραγωνικών μέτρων.

Η έκθεση παρουσιάζει μια μοναδική «συνομιλία» ανάμεσα σε 200 αντικείμενα τέχνης και 200 ενδύματα, εξερευνώντας τη σχέση μόδας και τέχνης μέσα σε ένα χρονικό εύρος 5.000 ετών.

Τα εκθέματα οργανώνονται σε θεματικές ενότητες που εστιάζουν σε διαφορετικούς τύπους σώματος, από το «Γυμνό Σώμα» και το «Κλασικό Σώμα» έως το «Έγκυο Σώμα» και το «Γηράσκον Σώμα», τα οποία ιστορικά έχουν εκπροσωπηθεί λιγότερο.

Οι οικοδεσπότες και η μεγάλη απουσία

Στο τιμόνι της βραδιάς ως συνδιοργανωτές βρέθηκαν οι Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και η Anna Wintour, ενώ οι Jeff Bezos και Lauren Sánchez Bezos υπηρέτησαν ως επίτιμοι πρόεδροι.

Φωτογραφία: AP

Η εμφάνιση της Beyoncé σηματοδότησε την πρώτη της παρουσία στο Met Gala έπειτα από μια δεκαετία.

Από το πλευρό της Kylie Jenner έλειπε ο Timothée Chalamet, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε διατελέσει συνδιοργανωτής, προτίμησε να βρεθεί στο γήπεδο για να στηρίξει τους αγαπημένους του New York Knicks στα playoffs του NBA.

Η μόδα ως καμβάς: Εντυπωσιακές εμφανίσεις και καλλιτεχνικές αναφορές

Η Beyoncé εντυπωσίασε με ένα custom φόρεμα-σκελετό σχεδιασμένο από τον Olivier Rousteing, με ουρά από φτερά σε κρεμ και γαλάζιες αποχρώσεις και διαμαντένιο στέμμα. Στο πλευρό της, ο Jay-Z και η κόρη τους Blue Ivy, με τους τρεις να ποζάρουν στα σκαλιά του μουσείου.


Η Nicole Kidman και η Venus Williams επέλεξαν πιο διακριτικές αλλά εξίσου κομψές εμφανίσεις. Η Williams φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα με ακάλυπτους ώμους και ένα εντυπωσιακό κολιέ Swarovski, ως αναφορά σε πορτρέτο της από τον Robert Pruitt.

Η Lauren Sánchez Bezos εμφανίστηκε με εφαρμοστό φόρεμα Schiaparelli, αποκαλύπτοντας ότι η έμπνευση προήλθε από τον πίνακα «Madame X» του John Singer Sargent (1884).


Η Chloe Malle, επικεφαλής editorial περιεχομένου της αμερικανικής Vogue, φόρεσε φόρεμα Colleen Allen εμπνευσμένο από τον πίνακα «Flaming June» του Frederic Leighton.

Η Anne Hathaway, φορώντας μια αρχαιοελληνικού ύφους δημιουργία Michael Kors με μια χειροποίητη περιστερά της ειρήνης. «Είναι η θεά της ειρήνης», σχολίασε ο σχεδιαστής.

Φωτογραφία: AP

Η Janelle Monáe μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα φόρεμα-έργο τέχνης που περιελάμβανε βρύα, μηχανικές πεταλούδες και καλώδια. «Θυμηθείτε τι σας έκανε ανθρώπους», δήλωσε η Monáe στο Associated Press. «Η φύση μας μιλάει».

Φωτογραφία: AP

Ο Bad Bunny μεταμορφώθηκε σε μια ηλικιωμένη εκδοχή του εαυτού του με ειδικά εφέ μακιγιάζ και μπαστούνι. «Γίνεται μέρος της ζωής μου, το να προσπαθώ πάντα να κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτή η μέρα του Met είναι η τέλεια μέρα για να εξερευνήσεις, να είσαι δημιουργικός και να εκφραστείς με διαφορετικό τρόπο, και αυτό κάνω απόψε», δήλωσε στη ζωντανή μετάδοση της Vogue.

«Χρειάστηκαν 53 χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτό το look», αστειεύτηκε.

Φωτογραφία: AP

Η Kim Kardashian επέλεξε μια μεταλλική «πανοπλία» σώματος από τα 60s, σχεδιασμένη από τον Allen Jones.


Η Kendall και η Kylie Jenner προκάλεσαν συζητήσεις με τα faux nipples (ψεύτικες θήλες) στα looks τους.

Φωτογραφία: AP

Η Chase Infiniti εντυπωσίασε με ένα Thom Browne φόρεμα που απεικόνιζε το γυναικείο σώμα με παγιέτες.


Η Sabrina Carpenter έκανε μια «meta» εμφάνιση με φόρεμα Dior από τον Jonathan Anderson, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από κινηματογραφικό φιλμ της ταινίας «Sabrina». «Είναι εκπληκτικό», είπε στη Vogue. «Είναι από την ταινία Sabrina, που είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών. Είναι απίστευτο, απολύτως απίστευτο».


Η βραδιά είχε και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς η 77χρονη θρύλος της μουσικής Stevie Nicks πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί, φορώντας μια ειδική παραγγελία Zara από τον John Galliano.


Όπως κάθε χρόνο, το Met Gala φιλοξένησε και κορυφαίους αθλητές, μεταξύ των οποίων η Ολυμπιονίκης Alysa Liu, οι σταρ του WNBA Angel Reese και Paige Bueckers, καθώς και οι Stephen Curry, Russell Westbrook και Joe Burrow.

Τέλος, η Rihanna, συνοδευόμενη από τον A$AP Rocky, πιστή στην παράδοση που τη θέλει να προσέρχεται τελευταία στο κόκκινο χαλί, εμφανίστηκε με ένα μεταλλικό φόρεμα-κοχύλι διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. «Νιώθω σαν ένα μαργαριτάρι που βγαίνει από το στρείδι», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Φωτογραφία: AP

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρυζογκοφρέτα ή ποπ κορν; Ποιο σνακ βοηθά πραγματικά στην απώλεια βάρους

20χρονος αθλητής ράγκμπι που έπαθε καρκίνο των όρχεων εξομολογείται: «Είχα μόνο έναν απαλό πόνο»

Βενζίνη: Σε ποια περίπτωση μπορεί να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:48 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 5/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 5/5/2026.
05:43 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 5/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 5/5/2026.
05:38 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 5/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 5/5/2026.
04:20 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

MasterChef: Ο Σαμ και η Wasan βγήκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση μετά την ήττα της μπλε μπριγάδας

Στο επεισόδιο του MasterChef της Δευτέρας (4/5), η μπλε μπριγάδα οδηγήθηκε σε ψηφοφορία μετά τ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή