Ο Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε ρύθμιση για τα πατίνια – «Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν»

Νομοθετική ρύθμιση για τα πατίνια προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Προσπαθώ να δω τι γίνεται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στην Ευρώπη παντού υπάρχουν τα πατίνια. Προσπάθησε η Τροχαία, και σήμερα που μιλάμε προσπαθεί, να βάλει κάποιους κανόνες όπως κράνος, όριο ταχύτητας κτλ, δυστυχώς όμως υπάρχει το θέμα των ανηλίκων» περιέγραψε αρχικά, ενώ σημείωσε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με πατίνι σε δρόμους.

«Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση. Θα το καθιερώσουμε τώρα με νόμο αυτό, ότι επιτρέπεται σε πεζόδρομους και σε σημεία που δεν κυκλοφορούν οχήματα. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να πηγαίνει ο ανήλικος με πατίνι στο σχολείο» πρόσθεσε.

«Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, είναι επικίνδυνα. Η θέση μου είναι να απαγορευτούν, από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο που θα το διαχειριστούμε» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά στους δρόμους από τα πατίνια» υπογράμμισε. «Φοβούμαι ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει» τόνισε στη συνέχεια ο υπουργός.

«Δεν αφορά τους τουρίστες αυτό, σκεφτείτε πως βλέπω κάποιους να κάνουν delivery με πατίνια. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι, αυτό είναι μια άλλη διάσταση, στο σπίτι του, σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά και άλλο να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χλμ μέσα στη λεωφόρο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Μεταφορών και συναρμοδιότητα δική μας» περιέγραψε.

