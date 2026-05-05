Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μηχανή στις Συκιές – Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε ισόγειο διαμέρισμα και διπλανά αυτοκίνητα

Στις φλόγες τυλίχτηκε ένα μοτοσικλέτα στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τρίτης (5/5), προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε μηχανή και στη συνέχεια οι φλόγες επεκτάθηκαν σε ένα ισόγειο διαμέρισμα καθώς και σε δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν ένα ζευγάρι νεαρής ηλικίας, το οποίο βγήκε έγκαιρα από τον χώρο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, με το διαμέρισμα και τη μοτοσικλέτα να καίγονται ολοσχερώς ενώ τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές.