Θεσσαλονίκη: Σήμερα η σύσκεψη του Δήμου με τη διοίκηση της Ryanair για το «μέλλον» της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

ryanair, Θεσσαλονίκη, Αεροδρόμιο Μακεδονία

Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη οι αναφορές ότι η Ryanair ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εξέλιξη συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, η οποία ζητά αύξηση στα τέλη 15%.

Για την ώρα, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα, τα οποία ωστόσο θορύβησαν τους φορείς της πόλης καθώς πρόκειται για 33 πτήσεις ημερησίως λίγο πριν τους καλοκαιρινούς μήνες και την κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Τη Δευτέρα (4/5), υπήρξε μία σύσκεψη στο δημαρχείο ανάμεσα στον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη και την αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου. Αποφάσισαν σε πρώτη φάση να έρθουν σε επαφή με στελέχη της Ryanair, κάτι, που θα γίνει σήμερα (5/5) στις 16:00.

Η Ryanair αυτή τη στιγμή συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη -με ιδιαίτερη, μάλιστα, έμφαση σε Γερμανία (έξι πόλεις) και Ιταλία (πέντε πόλεις). Στη βάση που διατηρεί η Ryanair από το 2014 στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σταθμεύουν τρία αεροσκάφη τύπου Boeing 737 NG/MAX, 189 και 197 θέσεων, ενώ απασχολούνται πάνω από 200 άτομα. Ακούγεται δε πως εντός της εβδομάδας στελέχη της ιρλανδικής εταιρείας θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για να ενημερώσουν για τις εξελίξεις τους εργαζόμενους.

Η Ryanair έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις στο πρόσφατο παρελθόν εντός Ελλάδος, στις περιπτώσεις των αεροδρομίων των Χανίων και της Κω. Στο εξωτερικό, προ λίγων ημερών, ανακοίνωσε πως από τον Οκτώβριο θα κλείσει τη βάση της στο Βερολίνο και θα μειώσει κατά περίπου 50% τις πτήσεις της, μεταφέροντας τα επτά αεροσκάφη της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χαμηλότερη φορολογία. Σύμφωνα με την εταιρεία η απόφαση συνδέεται με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, καθώς τα τέλη και οι επιβαρύνσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρυζογκοφρέτα ή ποπ κορν; Ποιο σνακ βοηθά πραγματικά στην απώλεια βάρους

20χρονος αθλητής ράγκμπι που έπαθε καρκίνο των όρχεων εξομολογείται: «Είχα μόνο έναν απαλό πόνο»

Βενζίνη: Σε ποια περίπτωση μπορεί να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
08:34 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Marfin: 16 χρόνια από την τραγωδία με τους 3 νεκρούς – Το χρονικό, οι συγκλονιστικές περιγραφές και η δικαίωση που δεν ήρθε ποτέ

Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Marfin με τους 3 νεκρούς. Ήταν 5 Μαΐ...
06:47 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Στάσεις εργασίας από ΔΟΕ και ΟΛΜΕ έως τις 29 Μαΐου

Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, συνεχίζουν και τον Μάιο τις πανελλαδικές στάσε...
05:53 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 5 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αφρικανική...
05:22 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (5/5)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή