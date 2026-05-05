Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί η κυβέρνηση απέρριψε την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή – Το παρασκήνιο

Υπό το βάρος των εσωκομματικών πιέσεων και του αναβρασμού που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση απέρριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης – του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς – σχετικά με τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σε μία από τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το «όχι» της κυβέρνησης ήρθε δια στόματος Παύλου Μαρινάκη και ήταν κατηγορηματικό, καθώς όταν ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Δευτέρα, είπε ότι κατά την αναλυτική μελέτη της δικογραφίας «δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων».

«Όπως ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 86, μέχρι να αναθεωρηθεί, έχουμε πει ότι θέλουμε να αλλάξει, όλη την αξιολόγηση των δεδομένων των στοιχείων την κάνει η Βουλή. Eν προκειμένω, από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.. Άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το Μέγαρο Μαξίμου πριν απαντήσει στο αίτημα της αντιπολίτευσης είχε ζητήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μελετηθεί η πρόταση των κομμάτων. Από τη στιγμή που στην κυβέρνηση ήταν βέβαιοι ότι δεν υπάρχει σε νομικό επίπεδο κάτι προς διερεύνηση «δεν υπήρχε περίπτωση να αποδεχτούμε την πρόταση», λέει αρμόδια πηγή, σύμφωνα με την Καθημερινή, περιγράφοντας ότι το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν «τέλος στο αυτομαστίγωμα». Στην ουσία, η κυβέρνηση θέλει με αυτή την απόφαση να βάλει φρένο στη μόνιμη το τελευταίο διάστημα «ποινικοποίηση» της πολιτικής ζωής της χώρας, με αρμόδιες πηγές να κάνουν λόγο για ένα σπιράλ ακραίας τοξικότητας, το οποίο «πρέπει να σταματήσει».

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για εργαλειοποίηση του θέματος, τονίζοντας ότι τα αιτήματα δεν βασίζοντα καν σε ενδείξεις. «Μην κοροϊδευόμαστε. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά, σε μία ακόμα προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο, σε μια ατελείωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων της δικογραφίας. Λέει το ΠΑΣΟΚ «παράνομος οργανισμός με όλα τα χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε καθετοποιημένη δομή και κεντρική καθοδήγηση». Από πουθενά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, «οργανωμένο και συστηματικό εγκληματικό φαινόμενο, για το οποίο υπάρχουν αναντίρρητες αποχρώσες ενδείξεις ότι είχε σταθερή δομή, απολάμβανε κάλυψης και συνδρομής», τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Οι εντολείς, ηθικοί αυτουργοί, υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές, όλα αυτά προσπαθούν να τα συνδέσουν για να φτιάξουν κάτι εντελώς διαφορετικό με την ουσία που προκύπτει από τη δικογραφία» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές στην εφημερίδα, στην περίπτωση του κ. Λιβανού δεν υπάρχει καμία απευθείας εμπλοκή του ιδίου, ενώ η κ. Αραμπατζή κατηγορείται για ένα θέμα για το οποίο είχε κάνει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.

«Είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία χωρίς να πιστεύει στην ενοχή και πάντα με βάση το τεκμήριο αθωότητας, έχει δεχθεί να παραπεμφθούν δυο πρώην υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, οι κύριοι Καραμανλής και Τριαντόπουλος για άλλη υπόθεση ενώπιον του φυσικού δικαστή, του δικαστικού συμβουλίου. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία, ούτε καν ενδείξεις, όπως στην περίπτωση του κυρίου Βορίδη και του κυρίου Αυγενάκη, απαντήσαμε αρνητικά, έτσι θα απαντήσουμε και τώρα, αυτό ζητάει το Σύνταγμα. Μην συγχέουμε την περίπτωση του άρθρου 86 με την περίπτωση της διαδικασίας άρσης ασυλίας των βουλευτών» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι πρόκειται για δύο πολιτικά πρόσωπα (Λιβανός – Αραμπατζή) που ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.

Η αντίδραση της Φωτεινής Αραμπατζή

Βολές κατά του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς εξαπέλυσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Αραμπατζή. «Σέβομαι απολύτως την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που κινήθηκε στο πλαίσιο της συνταγματικής, δικονομικής, ουσιαστικής νομιμότητας και αποφάσισε το προφανές: Δεν συστήνεται Προανακριτική Επιτροπή, όταν δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα» αναφέρει αρχικά η κ. Αραμπατζή, σε ανάρτησή της στο Facebook και προσθέτει: « Είχα θέσει εξαρχής τον εαυτό μου στη διάθεση της Βουλής και κάθε αρμόδιας Αρχής και θα το έκανα και σε αντίθετη απόφαση. Όταν όμως απουσιάζει η ελάχιστη ένδειξη, που να δικαιολογεί την ανάγκη δικαστικής ή περαιτέρω διερεύνησης, οι συνταγματικοί θεσμοί δεν εργαλειοποιούνται ούτε ευτελίζονται για να καλυφθούν πολιτικές σκοπιμότητες ».

Το ΠΑΣΟΚ το γνώριζε εξαρχής. Γνώριζε ότι δεν διέθετε ούτε ένα ψήγμα στοιχείου, ούτε μία γραμμή κατηγορητηρίου, που να στέκει νομικά. Επέλεξε εντούτοις να μετατρέψει το Κοινοβούλιο σε σκηνικό λασπολογίας και να αξιοποιήσει τους πιο σοβαρούς θεσμούς της Δημοκρατίας ως εργαλείο επικοινωνιακής κατασκευής. Στον ίδιο πολιτικό διαγκωνισμό και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ. Αναζητούν σκάνδαλα εκεί που δεν υπάρχουν, κατηγορουμένους εκεί που δεν υπάρχουν αδικήματα, αντιπολιτευτική ταυτότητα εκεί που δεν υπάρχουν επιχειρήματα» τονίζει η βουλευτής της ΝΔ.

«Αν θέλουν κάποτε να ορθώσουν σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο, οφείλουν πρώτα να σεβαστούν τη Βουλή. Όχι να την εκβιάζουν επικοινωνιακά κάθε φορά που στερεύουν από πολιτικό λόγο» καταλήγει.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Αραμπατζή

Σπήλιος Λιβανός: Κατηγορεί ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για «λαϊκισμό» και διαστρέβλωση των στοιχείων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος με δήλωσή του κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για «λαϊκισμό» και διαστρέβλωση των στοιχείων.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι τα τρία κόμματα «έχουν επιδοθεί σε έναν διαγωνισμό λαϊκισμού. Χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση αποσπασματικές αναφορές μετατρέπουν μια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικροπολιτικό θόρυβο»

Ο Σπήλιος Λιβανός υπερασπίστηκε το έργο της θητείας του, επισημαίνοντας ότι «κατά τη διάρκεια των 13 μηνών στο υπουργείο, με τη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξα το πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκα με χρόνιες στρεβλώσεις και κατάφερα να επιστραφούν επεστράφησαν στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διοχετευτούν σε πραγματικούς, μοχθούντες παραγωγούς περίπου 70 εκατ. ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στάση του απέναντι στους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων προκάλεσε αντιδράσεις, σημειώνοντας ότι δέχθηκε απειλές, ακόμη και για την οικογένειά του. «Τα έβαλα ανοιχτά με τους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αυτοί με επικήρυξαν», ανέφερε.

Ο ίδιος κάλεσε τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να επανεξετάσουν τη στάση τους, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο και την κοινωνία. Παράλληλα, δήλωσε διαθέσιμος να εξηγήσει «πολιτικά και τεχνοκρατικά» τις παρεμβάσεις του 2021, επιμένοντας ότι αυτές εξυπηρέτησαν το δημόσιο συμφέρον και τους νόμιμους παραγωγούς.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τη λογική της γενίκευσης, σημειώνοντας πως «το τσουβάλιασμα επί δικαίων και αδίκων ευνοεί τους αδίκους», ιδίως – όπως είπε – για όσους αποτέλεσαν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Δείτε τη δήλωση του κ. Λιβανού: