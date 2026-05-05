Βάρδα: Θρίλερ με πτώμα άνδρα σε αποθήκη – Σπεύδει ιατροδικαστής στο σημείο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Θρίλερ στην Ηλεία, όπου εντοπίστηκε το πτώμα ενός άνδρα σε αποθήκη στην περιοχή της Βάρδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, η σορός, που βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό εργάτη γης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της διερεύνησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένεται να σπεύσει στο σημείο και ιατροδικαστής, προκειμένου να διενεργηθεί η πρώτη αυτοψία στον χώρο και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

