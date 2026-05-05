ΗΠΑ: Η κατάπαυση πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, επιμένει ο Χέγκσεθ

Η κατάπαυση πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, επέμεινε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πίτερ Χέγκσεθ, σε σημερινές δηλώσεις του, αναφέροντας ότι η αμερικάνικη επιχείρηση για την προστασία εμπορικών πλοίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή και ότι η Ουάσινγκτον δεν επιδιώκει σύγκρουση.

“Η κατάπαυση πυρός δεν έχει τελειώσει”, δήλωσε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.

“Είπαμε ότι θα υπερασπιστούμε και θα υπερασπιστούμε επιθετικά, και το έχουμε κάνει απολύτως. Το Ιράν το γνωρίζει, και βασικά, ο πρόεδρος μπορεί να λάβει μια απόφαση αν κάτι είναι να κλιμακωθεί σε παραβίαση κατάπαυσης πυρός”, είπε.

Κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη σήμερα αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά στον Κόλπο καθώς διεκδικούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επιχείρηση, το λεγόμενο “Σχέδιο Ελευθερία” χθες, Δευτέρα, καθώς προσπαθεί να αποσπάσει τον έλεγχο αυτού του κρίσιμης σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου από το Ιράν, το οποίο έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τη σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά.

“Το Σχέδιο Ελευθερία είναι αμυντικό στη φύση του, εστιασμένο σε έκταση και προσωρινό σε διάρκεια, με μία αποστολή, που προστατεύει αθώα εμπορικά πλοία από την ιρανική επιθετικότητα. Αμερικανικές δυνάμεις δεν χρειάζεται να εισέλθουν στα ιρανικά χωρικά ύδατα ή στον [ιρανικό] εναέριο χώρο. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση”, είπε ο Χέγκσεθ.

Πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει μια απόφαση για το αν οποιοδήποτε περιστατικό αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας, παροτρύνοντας ταυτόχρονα το Ιράν «να είναι συνετό στις ενέργειες που θα κάνει».

Από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούζ δεν έχουν φθάσει ακόμη το όριο το οποίο θα απαιτούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξαναρχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις.

«Ο Τραμπ κρατάει τα χαρτιά»

«Ο Τραμπ κρατάει τα χαρτιά», δήλωσε ο Πίτερ Χέγκσεθ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει «συνθηκολογήσει» στο αίτημά του για άνευ όρων παράδοση του Ιράν, αναφορικά με μια από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε συγκεκριμένα για το μήνυμα του Τραμπ προς τον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί για να αναλάβει την κυβέρνησή του.

«Ο πρόεδρος δεν έχει συνθηκολογήσει σε τίποτα. Αυτός κρατάει τα χαρτιά, εμείς διατηρούμε το πάνω χέρι, και το ‘Project Freedom’ απλώς ενισχύει αυτή του τη θέση», απάντησε ο Χέγκσεθ.

Πηγές: Skynews – ΑΠΕ