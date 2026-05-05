Μαρία Κανελλοπούλου: «Είμαι καθηγήτρια στο άγχος, το διδάσκω»

Για το άγχος που έχει πριν ανέβει στη σκηνή, μίλησε η Μαρία Κανελλοπούλου σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους. Η επιτυχημένη ηθοποιός, με την μεγάλη πορεία στον κόσμο της τέχνης στη χώρα μας, παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη στο θεατρικό σανίδι, αν ερχόταν σε μικρότερο επίπεδο αντιμέτωπη με το συγκεκριμένο συναίσθημα.

Συγκεκριμένα, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Το μαύρο κουτί», η Μαρία Κανελλοπούλου ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν υπάρχει άγχος πριν ανέβει στη σκηνή. Η ηθοποιός παραδέχτηκε τότε ότι: «Πάρα πολύ! Είμαι καθηγήτρια στο άγχος. Το διδάσκω το άγχος».

Η καταξιωμένη καλλιτέχνις, στη συνέχεια των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν στο «Happy Day» την Τρίτη 5 Μαΐου, εξήγησε πως: «Δεν συμβαίνουν τόσα πολλά απρόοπτα λόγω του άγχους μου, αλλά εντάξει, συμβαίνουν πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσα με λιγότερο άγχος, να είμαι καλύτερη».