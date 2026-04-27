Μαρία Κανελλοπούλου: Η αδελφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να έχω κάνει

«Τα παιδιά της αδελφής μου, είναι τα παιδιά μου. Η αδελφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να έχω κάνει, τα λατρεύω», είπε αρχικά η Μαρία Κανελλοπούλου.

«Έχω ζήσει πολύ γλυκά μαζί τους, είναι παιδιά μου. Θέλω να είναι γερά και ευτυχισμένα» πρόσθεσε. «Δεν μπόρεσα να κάνω παιδιά. Ήθελα, αλλά δεν έγινε…» εξομολογήθηκε.

«Έχω πολύ καιρό να κάνω τηλεόραση, δεν έχω καμία πρόταση. Λόγω της ενασχόλησής μου με την πολιτική, οι παραγωγοί δεν με πλησίαζαν για δουλειές. Τι να κάνουμε; Υπάρχουν κι αυτά. Μόνο η Κάτια Δανδουλάκη, και θα το πω αυτό γιατί της το οφείλω… Δουλέψαμε μαζί το 2011-2012, δύσκολα χρόνια, μνημόνια, κρίση κλπ… Ήταν μία από τις καλύτερες σεζόν της ζωής μου. Η Κάτια είναι κυρία με ένα τεράστιο Κ. Είχε γίνει μια απεργία το 2012, λίγο πριν ψηφιστεί το δεύτερο μνημόνιο και το σωματείο μας αποφάσισε να κάνουμε απεργία, διήμερη. Εμείς ήμασταν σε ένα θέατρο με τεράστια επιτυχία. Δεν μπορούσα να μην απεργήσω, το είπα έγκαιρα στα παιδιά, στον Ρέππα και τον Παπαθανασίου… Τους είπα ότι θα απεργήσω. Μου είπαν να μην το κάνω, αλλά εγώ το έκανα» είπε η ηθοποιός.

«Το βράδυ του Σαββάτου μου έστειλε μήνυμα η Κάτια στο κινητό και έλεγε “δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες, ποτέ δεν θα το κάνω, αλλά δεν μπορώ παρά να εκτιμήσω βαθιά την αντιστοιχία λόγων και έργων. Εμείς θα ξαναδουλέψουμε μαζί γιατί είσαι η Μαρία της καρδιάς μου”. Τήρησε τον λόγο της. Είναι τεράστιο ζητούμενο για αυτή τη δύσκολη εποχή. Έχω τεράστιο σεβασμό κι αγάπη», δήλωσε η Μαρία Κανελλοπούλου.