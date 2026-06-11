Λυδία Φωτοπούλου: «Έπαψα να διαβάζω τα κακεντρεχή σχόλια»

Η Λυδία Φωτοπούλου μίλησε για την κριτική που δέχεται κατά καιρούς, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα κακεντρεχή σχόλια. Η γνωστή ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί φέτος στη δραματική σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», βρέθηκε καλεσμένη την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον». Η Λυδία Φωτοπούλου μίλησε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά για τη σχέση της με το θέατρο, την κριτική και τα σχόλια που γράφονται για τις παραστάσεις.

«Δεν παίρνω τον εαυτό μου και τόσο σοβαρά. Γιατί έτσι και τον πάρεις τόσο σοβαρά τον εαυτό σου, λίγο γίνεσαι κάτι και δεν μπορείς να γίνεις μετά τίποτε άλλο. Είσαι αυτό. Δέχομαι την κριτική, όταν γίνεται πάντα με αγάπη. Δηλαδή με αγάπη στο θέατρο, όχι με αγάπη σε μένα. Με αγάπη στο θέατρο και με σεβασμό στους ανθρώπους που το κάνουν. Ο Βιτέζ, ο μεγάλος σκηνοθέτης, έλεγε ότι είναι αδύνατον να αγαπάς το θέατρο και να μην αγαπάς τους ανθρώπους που το κάνουν», εξομολογήθηκε η Λυδία Φωτοπούλου.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται ορισμένες φορές η κριτική, είτε από ειδικούς είτε από το κοινό. Η ίδια τόνισε ότι η διαφωνία με μια παράσταση δεν πρέπει να οδηγεί σε προσωπική επίθεση ή απαξίωση της προσπάθειας των δημιουργών.

«Όταν καμιά φορά η κριτική, είτε από τους κριτικούς είτε πια και από το κοινό – γιατί τώρα πια έχει και το κοινό λόγο να γράψει ό,τι θέλει – ξεκινάει από το θυμικό τους… Δηλαδή ξεκινάνε από το “α, τι πήγα και είδα και αυτό”. Αυτό είναι πολύ θλιβερό για μένα. Μπορώ κάλλιστα να πω κι εγώ ότι εμένα πολλές παραστάσεις δεν μου αρέσουν. Δεν σημαίνει όμως ότι θα στήσω τον άλλον στον τοίχο και θα πω “πω πω, τι έκανε”, “πώς καταστράφηκε το έργο”. Έκανε μια προσπάθεια και απέτυχε. Αυτό ήταν», δήλωσε ακόμη η γνωστή ηθοποιός.

Στη συνέχεια, η Λυδία Φωτοπούλου μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που έχουν γραφτεί κατά καιρούς, εξηγώντας ότι έχει επιλέξει πλέον να μην τα διαβάζει, ώστε να προστατεύει τον ψυχισμό της.

«Κατά καιρούς γράφονται τέρατα. Σε μια παράσταση μου είχε γράψει ένας θεατής “μα, είναι δυνατόν να κουνιέται σαν να είναι 1,80, το 1,50 μέτρο;”. Και λες “γιατί τέτοια κακία μέσα σου;”. Έπαψα κι εγώ να διαβάζω, βέβαια, τα κακεντρεχή σχόλια. Γιατί να μπαίνω να διαβάζω και να επηρεάζεται ο ψυχισμός μου;», πρόσθεσε η Λυδία Φωτοπούλου.