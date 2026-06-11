Μπέσεντ: «Το Ιράν θα χάσει αυτό το παιχνίδι» – Απειλεί με δέσμευση παγωμένων κεφαλαίων

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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε ότι η στρατηγική που ακολουθεί το Ιράν στον Κόλπο θα έχει σημαντικό οικονομικό κόστος, διαμηνύοντας ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με μέτρα σε βάρος των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Απειλές για τα ιρανικά κεφάλαια

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα βρεθεί χαμένη από την τακτική που ακολουθεί στην περιοχή.

«Το ιρανικό καθεστώς θα χάσει το παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος που παίζει».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο θα καλυφθεί μέσω κεφαλαίων που θα αντληθούν από ιρανικούς λογαριασμούς.

«Οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει στους συμμάχους μας στον Κόλπο θα πληρωθεί με κεφάλαια που θα αντληθούν από ιρανικούς λογαριασμούς».

Ο Αμερικανός υπουργός πρόσθεσε ακόμη ότι τυχόν τέλη που θα καταβάλλονται στην Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου θα συμψηφίζονται επίσης με χρήματα που θα αφαιρούνται από ιρανικούς λογαριασμούς.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Την Κυριακή, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, είχε δηλώσει ότι οι κυβερνήσεις της περιοχής «δεν βρίσκονται σε θέση να ζητούν αποζημιώσεις», απαντώντας σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια για να αποζημιώσουν συμμάχους τους για ζημιές που συνδέονται με τον πόλεμο.