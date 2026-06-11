Ιρανός βουλευτής προς Τραμπ: «Οι ΗΠΑ είναι αυτές που πρέπει να παραδοθούν»

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Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, απάντησε στις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι το Ιράν αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες που θα πρέπει να υποχωρήσουν.

«Έχει μόνο δύο δρόμους»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός βουλευτής έγραψε:

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε αυτή τη μάχη οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που πρέπει να παραδοθούν.»

και πρόσθεσε:

«Ο Τραμπ δεν έχει περισσότερες από δύο επιλογές: είτε πρέπει να παραδοθεί, είτε πρέπει να παραδοθεί.»

Οι δηλώσεις έρχονται ενώ η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και να διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.