Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο στην Τύρο του Λιβάνου: Ένας νεκρός και 17 τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 17 τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε πολυκατοικία κοντά σε νοσοκομείο στην Τύρο του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Μεταξύ των τραυματιών είναι δέκα εργαζόμενοι του νοσοκομείου, ενώ οι εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε θαλάμους και χώρους επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές.

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Διεθνή Νέα

Το πλήγμα στον Λίβανο, Φωτογραφία: Reuters
Πλήγμα στον Λίβανο στις 07/06, Φωτογραφία Αρχείου: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 17 τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε πολυκατοικία κοντά σε νοσοκομείο στην Τύρο του Λιβάνου.
  • Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δέκα εργαζόμενοι του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών, οι οποίοι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών και συντρίμμια.
  • Οι εκρήξεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε αίθουσες επειγόντων περιστατικών και σε θαλάμους ασθενών του νοσοκομείου, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 17 τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε πολυκατοικία κοντά σε νοσοκομείο στην πόλη Τύρος, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Τραυματίες μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δέκα εργαζόμενοι του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών, οι οποίοι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών και συντρίμμια που προκάλεσε η έκρηξη.

Ζημιές σε θαλάμους και χώρους επειγόντων

Σύμφωνα με το NNA, οι εκρήξεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε αίθουσες επειγόντων περιστατικών και σε θαλάμους ασθενών του νοσοκομείου, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις των επιθέσεων σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές της περιοχής.

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