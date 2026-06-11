Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο στην Τύρο του Λιβάνου: Ένας νεκρός και 17 τραυματίες

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 17 τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε πολυκατοικία κοντά σε νοσοκομείο στην πόλη Τύρος, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Τραυματίες μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δέκα εργαζόμενοι του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών, οι οποίοι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών και συντρίμμια που προκάλεσε η έκρηξη.

Ζημιές σε θαλάμους και χώρους επειγόντων

Σύμφωνα με το NNA, οι εκρήξεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε αίθουσες επειγόντων περιστατικών και σε θαλάμους ασθενών του νοσοκομείου, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις των επιθέσεων σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές της περιοχής.