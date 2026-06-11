«Μπλόκο» της ΑΑΔΕ σε 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα – Οδηγός προσπάθησε να τα περάσει στην Ελλάδα με την «μέθοδο της τάπας»

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Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων -προερχόμενων από την Τουρκία- στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του Τελωνείου των Κήπων, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών σχετικών με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, εντόπισαν 280 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας φορτηγού, προερχόμενου από την Τουρκία και με προορισμό τη Γαλλία.

Προσπάθησαν να τα περάσουν στη Ελλάδα με την «μέθοδο της τάπας»

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ο οδηγός προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές, είχε επιστρατεύσει «τη μέθοδο της τάπας», χρησιμοποιώντας ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα (πλακάκια, πιάτα και κύπελλα καφέ) τοποθετημένα στο πίσω μέρος και στις πλευρές τις καρότσας, ώστε να κρύψει το παράνομο φορτίο.

Οι εκτιμώμενοι φόροι και δασμοί των συνολικά 5.627.600 λαθραίων τσιγάρων που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν φέρεται να ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως οι έρευνες συνεχίζονται καθώς οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το εν λόγω φορτίο πιθανώς συνδέεται και με άλλες υποθέσεις.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

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