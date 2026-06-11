Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες πολίτες θα χορέψουν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους διεκδικώντας ρεκόρ Guinness

Εκατοντάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα διεκδικήσουν μια θέση στα Guinness World Records χορεύοντας ζεϊμπέκικο στο πλαίσιο μια δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο Alzheimer που διοργανώνουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η προσπάθεια δεν στοχεύει μόνο στην επίτευξη μιας παγκόσμιας διάκρισης, αλλά και στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των ατόμων που ζουν με άνοια και των οικογενειών τους. Παράλληλα, φιλοδοξεί να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ, θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές πρόβες για όλους τους ενδιαφερόμενους στο Περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 21:00.

Κατά τη διάρκεια των προβών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τη χορογραφία της επίσημης προσπάθειας, να ενημερωθούν για τη διαδικασία συμμετοχής και να προετοιμαστούν για τη μεγάλη εκδήλωση της Κυριακής.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο κοινό, με τους διοργανωτές να καλούν πολίτες κάθε ηλικίας να συμβάλουν στην προσπάθεια συνδυάζοντας τον πολιτισμό με την κοινωνική προσφορά.

Ο Θέμης Παραστατίδης, υπεύθυνος σχολής χορού, μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στο μήνυμα που θέλουν να περάσει αυτή η δράση.

«Ετοιμαζόμαστε για να σπάσουμε το ρεκόρ Γκίνες, σε μια εκδήλωση που θα γίνει στις 14 Ιουνίου. Σκοπός είναι να φτάσουμε πάνω από 750 άτομα, να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ που το έχει η Κύπρος. Παράλληλα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο χορός ενώνει, και να παρακινήσουμε τον κόσμο σε όλες τις ηλικίες, να ασχοληθεί με το χορό, καθώς βοηθάει στη μνήμη, στην άνοια, σε πάρα πολλά πράγματα», όπως ανέφερε μεταξύ άλλων.