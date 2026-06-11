Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες πολίτες θα χορέψουν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους διεκδικώντας ρεκόρ Guinness

Εκατοντάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα διεκδικήσουν μια θέση στα Guinness World Records χορεύοντας ζεϊμπέκικο στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 14 Ιουνίου. Η δράση, που διοργανώνεται από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη νόσο Alzheimer, καθώς και στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της στήριξης των ατόμων με άνοια.

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Θεσσαλονίκη, ζεϊμπέκικο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκατοντάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό διεκδίκησαν μια θέση στα Guinness World Records χορεύοντας ζεϊμπέκικο, σε μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο Alzheimer.
  • Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της, και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.
  • Οι διοργανωτές τόνισαν πως η προσπάθεια στόχευε στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της στήριξης για τη νόσο Alzheimer, ενώ όπως δήλωσε ο Θέμης Παραστατίδης, «ο χορός ενώνει, και βοηθάει στη μνήμη, στην άνοια, σε πάρα πολλά πράγματα».

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Εκατοντάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα διεκδικήσουν μια θέση στα Guinness World Records χορεύοντας ζεϊμπέκικο στο πλαίσιο μια δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο Alzheimer που διοργανώνουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η προσπάθεια δεν στοχεύει μόνο στην επίτευξη μιας παγκόσμιας διάκρισης, αλλά και στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των ατόμων που ζουν με άνοια και των οικογενειών τους. Παράλληλα, φιλοδοξεί να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ, θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές πρόβες για όλους τους ενδιαφερόμενους στο Περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 21:00.

Κατά τη διάρκεια των προβών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τη χορογραφία της επίσημης προσπάθειας, να ενημερωθούν για τη διαδικασία συμμετοχής και να προετοιμαστούν για τη μεγάλη εκδήλωση της Κυριακής.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο κοινό, με τους διοργανωτές να καλούν πολίτες κάθε ηλικίας να συμβάλουν στην προσπάθεια συνδυάζοντας τον πολιτισμό με την κοινωνική προσφορά.

Ο Θέμης Παραστατίδης, υπεύθυνος σχολής χορού, μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στο μήνυμα που θέλουν να περάσει αυτή η δράση.

«Ετοιμαζόμαστε για να σπάσουμε το ρεκόρ Γκίνες, σε μια εκδήλωση που θα γίνει στις 14 Ιουνίου. Σκοπός είναι να φτάσουμε πάνω από 750 άτομα, να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ που το έχει η Κύπρος. Παράλληλα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο χορός ενώνει, και να παρακινήσουμε τον κόσμο σε όλες τις ηλικίες, να ασχοληθεί με το χορό, καθώς βοηθάει στη μνήμη, στην άνοια, σε πάρα πολλά πράγματα», όπως ανέφερε μεταξύ άλλων.

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