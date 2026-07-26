«Μαφία της Κρήτης»: Επανεξέταση 10 υποθέσεων ζητά από τη Δικαιοσύνη η ΕΛΑΣ – Οι διάλογοι «φωτιά» – ΒΙΝΤΕΟ

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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την αποκαλούμενη «Μαφία της Κρήτης» με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων να ζητεί από τις Δικαστικές Αρχές την επανεξέταση 10 περιπτώσεων που αφορούν τη χορήγηση πιστοποιητικών τοξικομανίας και φέρονται να δόθηκαν σε πρόσωπα στο πλαίσιο της δράσης της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων που χειρίστηκαν την υπόθεση, ως συνέχεια των όσων είχαν αποκαλυφθεί στα τέλη Αυγούστου του 2025 με την περιγραφόμενη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία φέρονται να εμπλέκονται και εν ενεργεία αστυνομικοί, δύο εκ των οποίων μάλιστα σε νευραλγικές θέσεις, εκτιμούν ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν δοθεί «κατά παραγγελία» γνωματεύσεις.

Αύριο απολογούνται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος

Αύριο Δευτέρα (27/7) οι απολογίες του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή για τα όσα σοβαρά τους αποδίδονται, βάσει της δικογραφίας της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Έρευνα για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μανιουδάκη

Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξετάζονται από τις Αρχές φαίνεται να είναι και αυτή του θανάτου του 58χρονου Κωνσταντίνου Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου το 2023.

Οι συγγενείς του κατήγγειλαν ότι ο θάνατός του προήλθε από υπέρμετρη αστυνομική βία ενώ οι πρώτες γνωματεύσεις, έδειχναν καρδιακή ανακοπή.

«Εμείς παραλάβαμε ένα χαρτί το οποίο έλεγε άνευ κακώσεων παθολογικά αίτια. Κάτι το οποίο δεν πιστεύαμε εξ’ αρχής. Μετά από τέσσερις μήνες ήρθε το ολοκληρωμένο ιατροδικαστικό πόρισμα που κατέγραφε τα χτυπήματα του πατέρα μου», είπε ο γιος του.

Οι διάλογοι «φωτιά»: «2 μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο»

Στο μεταξύ σοκάρουν οι διάλογοι-«φωτιά» που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και στις οποίες γίνεται λόγος για «πειραγμένες» πιστοποιήσεις έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Σε μία από τις συνομιλίες ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά από δικηγόρο να του αποστείλει έτοιμο κείμενο, προκειμένου να ενσωματωθεί σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Τοξικολόγος: «Οπότε ναι. Οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.»

Δικηγόρος: «Ναι, ναι. Θα στείλω ένα ωραίο κείμενο, το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.»

Τοξικολόγος: «Ναι.»

Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος φέρεται να δίνει οδηγίες σχετικά με την καταβολή χρημάτων.

Δικηγόρος: «Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.»

Τοξικολόγος: «Θα έπρεπε να τα είχες φέρει.»

Δικηγόρος: «Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας;»

Τοξικολόγος: «Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της… ξέρεις τι θα γίνει; Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της…»