Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα σημειώθηκε μια τραγωδία με θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, όπου αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από μετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο. 

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Κοινωνία

τροχαίο δυστύχημα - Πάτρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν συνέβη θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
  • Ένας αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.
  • Η σύγκρουση της μηχανής με ένα αυτοκίνητο ήταν μετωπική.

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Κυριακής (26/7) στην οδό Κανελλοπούλου στην Πάτρα με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό αναβάτη μηχανής.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με το tempo24.news το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν συγκρούστηκε μετωπικά μηχανή με αυτοκίνητο.

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας υπέστη βαριές κρανιοεγλεφαλικές κακώσεις και έχασε τη ζωή του.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις αστυνομικών της Τροχαίας προκειμένου να ερευνηθούν τα ακριβή αίτια του δυστύχηματο.

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