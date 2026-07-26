Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Κυριακής (26/7) στην οδό Κανελλοπούλου στην Πάτρα με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό αναβάτη μηχανής.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με το tempo24.news το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν συγκρούστηκε μετωπικά μηχανή με αυτοκίνητο.

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας υπέστη βαριές κρανιοεγλεφαλικές κακώσεις και έχασε τη ζωή του.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις αστυνομικών της Τροχαίας προκειμένου να ερευνηθούν τα ακριβή αίτια του δυστύχηματο.