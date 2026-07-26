Μέγαρα: Τα radar «συνέλαβαν» οδηγό να τρέχει με 208 χλμ/ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου

Στα Μέγαρα, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 29χρονο οδηγό ο οποίος κινούνταν με 208 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι 130 χλμ/ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

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οδηγός Μέγαρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού, ο οποίος έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στα Μέγαρα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
  • Τον οδηγό «συνέλαβαν» τα radar των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), καθώς κινούνταν με 208 χλμ/ώρα σε σημείο με όριο 130 χλμ/ώρα.
  • Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός «γκαζιάρη» 29χρονου, ο οποίος έτρεχε με 208 χλμ/ώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στα Μέγαρα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Τον οδηγό «συνέλαβαν» τα radar των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., να κινείται με 208 χλμ/ώρα, σε σημείο όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

οδηγός Μέγαρα

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