Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγούδησε την «Παράξενη Κοπέλα» του Μανώλη Χιώτη σε ταβέρνα – Το βίντεο που συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την προσωπική του ζωή, αφήνοντας για λίγο στην άκρη, την πολιτική επικαιρότητα.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο κ. Δουδωνής, εμφανίζεται να διασκεδάζει σε ταβέρνα με ζωντανή μουσική, παίρνοντας το μικρόφωνο και ερμηνεύοντας την αγαπημένη επιτυχία του σπουδαίου Μανώλη Χιώτη, «Παράξενη Κοπέλα».

Η ανάρτηση δεν άργησε να τραβήξει το ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αντιδράσεις, δεκάδες σχόλια και αρκετές κοινοποιήσεις. Πολλοί χρήστες σχολίασαν θετικά την πιο ανθρώπινη και αυθόρμητη πλευρά του βουλευτή, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια για την ερμηνεία του και την ευχάριστη ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση έρχεται να προστεθεί στις αναρτήσεις πολιτικών προσώπων, που επιλέγουν κατά καιρούς, να μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους, χαρίζοντας στους πολίτες μια πιο προσωπική τους πλευρά, πέρα από τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις πολιτικές τους δραστηριότητες.

Το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει προβολές και αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν, ότι τέτοιες στιγμές, αναδεικνύουν μια πιο χαλαρή και αυθεντική πτυχή της δημόσιας ζωής.