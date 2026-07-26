Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στο Μοναστηράκι – Στο σημείο πυροτεχνουργοί, κλειστοί δρόμοι

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι, μετά τον εντοπισμό μιας ύποπτης βαλίτσας σε πεζοδρόμιο. Πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ έχουν σπεύσει στο σημείο για έλεγχο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

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Φωτογραφία αρχείου: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι.
  • Πρόκειται για μία ύποπτη βαλίτσα που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο και ελέγχεται αυτή την ώρα από πυροτεχνουργούς των ΤΕΕΜ.
  • Λόγω του συμβάντος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όπως η Αθηνάς, η Ερμού και η Μητροπόλεως.

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία βαλίτσα, η οποία βρέθηκε σε πεζοδρόμιο και ελέγχεται αυτή την ώρα από πυροτεχνουργούς των ΤΕΕΜ, που έχουν σπεύσει στο σημείο.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Λόγω του συμβάντος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνάς και Βορέου, στην Ερμού και Αγ. Ασωμάτων και στη Μητροπόλεως και Αιόλου.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο:

 

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