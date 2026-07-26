Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στο Μοναστηράκι – Στο σημείο πυροτεχνουργοί, κλειστοί δρόμοι

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία βαλίτσα, η οποία βρέθηκε σε πεζοδρόμιο και ελέγχεται αυτή την ώρα από πυροτεχνουργούς των ΤΕΕΜ, που έχουν σπεύσει στο σημείο.
Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Λόγω του συμβάντος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνάς και Βορέου, στην Ερμού και Αγ. Ασωμάτων και στη Μητροπόλεως και Αιόλου.
Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο: