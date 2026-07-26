Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στο Μοναστηράκι – Στο σημείο πυροτεχνουργοί, κλειστοί δρόμοι

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία βαλίτσα, η οποία βρέθηκε σε πεζοδρόμιο και ελέγχεται αυτή την ώρα από πυροτεχνουργούς των ΤΕΕΜ, που έχουν σπεύσει στο σημείο.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Λόγω του συμβάντος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνάς και Βορέου, στην Ερμού και Αγ. Ασωμάτων και στη Μητροπόλεως και Αιόλου.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο: