Λήξη συναγερμού για την «ύποπτη βαλίτσα» στο Μοναστηράκι

Ο συναγερμός που είχε σημάνει στο Μοναστηράκι για μια ύποπτη βαλίτσα έληξε, καθώς οι πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ δεν εντόπισαν κάτι ανησυχητικό. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, η οποία είχε διακοπεί σε συγκεκριμένους δρόμους, διεξάγεται πλέον κανονικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στις αρχές για την «ύποπτη βαλίτσα» στο Μοναστηράκι.
  • Οι πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ πραγματοποίησαν έλεγχο στη βαλίτσα, χωρίς να εντοπίσουν κάτι ανησυχητικό.
  • Πλέον η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας διεξάγεται κανονικά, καθώς νωρίτερα είχε διακοπεί λόγω του συμβάντος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στις αρχές για την «ύποπτη βαλίτσα» στο Μοναστηράκι.

Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στο Μοναστηράκι – Στο σημείο πυροτεχνουργοί, κλειστοί δρόμοι

Οι πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έλεγχο στη βαλίτσα, που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο, χωρίς να εντοπίσουν κάτι ανησυχητικό.

Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Λόγω του συμβάντος, νωρίτερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνάς και Βορέου, στην Ερμού και Αγ. Ασωμάτων και στη Μητροπόλεως και Αιόλου.

Πλέον η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας διεξάγεται κανονικά.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

 

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