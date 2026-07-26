Λήξη συναγερμού για την «ύποπτη βαλίτσα» στο Μοναστηράκι

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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στις αρχές για την «ύποπτη βαλίτσα» στο Μοναστηράκι.

Οι πυροτεχνουργοί των ΤΕΕΜ που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έλεγχο στη βαλίτσα, που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο, χωρίς να εντοπίσουν κάτι ανησυχητικό.

Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Λόγω του συμβάντος, νωρίτερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνάς και Βορέου, στην Ερμού και Αγ. Ασωμάτων και στη Μητροπόλεως και Αιόλου.

Πλέον η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας διεξάγεται κανονικά.

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