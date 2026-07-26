Πτολεμαΐδα: Μπόνι και Κλάιντ ετών… 68 και 62 – Ζευγάρι έκλεψε σούπερ μάρκετ

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Ζευγάρι Μπόνι και Κλάιντ ετών 68 και 62 έκλεψε σούπερ μάρκετ στην Πτολεμαΐδα, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.

Μάλιστα όπως προέκυψε στην προανάκριση το ζευγάρι είχε κάνει και στο παρελθόν αντίστοιχη πράξη.

Σύμφωνα με το antenna.gr, τη δεύτερη φορά και… «φαρμακερή», οι κλέφτες μπήκαν μέσα στο σούπερ μάρκετ μεσημεριανές ώρες και προσποιούμενοι τους πελάτες, κατάφεραν να «αφαιρέσουν» διάφορα προϊόντα.

Οι κάμερες ασφαλείας «είδαν» τους δράστες

Από κάμερες ασφαλείας, η δράση τους έγινε αντιληπτή. Υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ κάλεσαν το 100 και στη συνέχεια αστυνομικοί εντόπισαν τους κλέφτες και τους πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε Δικογραφία, κι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.