Πτολεμαΐδα: Μπόνι και Κλάιντ ετών… 68 και 62 – Ζευγάρι έκλεψε σούπερ μάρκετ

Ένα ζευγάρι ηλικίας 68 και 62 ετών συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα αφού έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ, πράξη που είχε διαπράξει και στο παρελθόν. Η δράση των κλεφτών έγινε αντιληπτή από κάμερες ασφαλείας, οδηγώντας στην άμεση σύλληψή τους από την αστυνομία και την παραπομπή τους στον Εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ζευγάρι «Μπόνι και Κλάιντ» ετών 68 και 62 έκλεψε σούπερ μάρκετ στην Πτολεμαΐδα, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.
  • Μάλιστα, όπως προέκυψε στην προανάκριση, το ζευγάρι είχε κάνει και στο παρελθόν αντίστοιχη πράξη, προσποιούμενο τους πελάτες.
  • Η δράση τους έγινε αντιληπτή από κάμερες ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τους εντοπίσουν, να τους περάσουν χειροπέδες και να τους οδηγήσουν στον Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ζευγάρι Μπόνι και Κλάιντ ετών 68 και 62 έκλεψε σούπερ μάρκετ στην Πτολεμαΐδα, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.

Μάλιστα όπως προέκυψε στην προανάκριση το ζευγάρι είχε κάνει και στο παρελθόν αντίστοιχη πράξη.

Σύμφωνα με το antenna.gr, τη δεύτερη φορά και… «φαρμακερή», οι κλέφτες μπήκαν μέσα στο σούπερ μάρκετ μεσημεριανές ώρες και προσποιούμενοι τους πελάτες, κατάφεραν να «αφαιρέσουν» διάφορα προϊόντα.

Οι κάμερες ασφαλείας «είδαν» τους δράστες

Από κάμερες ασφαλείας, η δράση τους έγινε αντιληπτή. Υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ κάλεσαν το 100 και στη συνέχεια αστυνομικοί εντόπισαν τους κλέφτες και τους πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε Δικογραφία, κι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

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