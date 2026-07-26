Ηράκλειο: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Είχε κρύψει την κοκαΐνη μέσα σε βαζάκι με ρύζι – ΦΩΤΟ

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Χειροπέδες σε έναν διακινητή ναρκωτικών που έκρυβε κοκαΐνη μέσα σε βαζάκι με ρύζι, πέρασαν άνδρες της ΕΛΑΣ στο Ηράκλειο.

Η σύλληψη του διακινητή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (25/7), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκειά της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και τον ακινητοποίησαν.

Ακολούθησε έλεγχος στο όχημα, καθώς και νομότυπες έρευνες στην οικία του και σε χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε για την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

58 γραμμάρια κοκαΐνης

μία ζυγαριά

το χρηματικό ποσό των 2.680 ευρώ, ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

ένα κινητό τηλέφωνο

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.