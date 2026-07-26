Κορινθία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία – Επιχειρούν και 3 ελικόπτερα

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/7) στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία, στην Κορινθία.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές.
  • Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσής της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία, στην Κορινθία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 19:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσής της.

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