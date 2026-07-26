Βερολίνο: Πώς οι αρχές εξουδετέρωσαν τον 21χρονο που σκόρπισε τον τρόμο στο Pride – Το χρονικό της φονικής επίθεσης και το προφίλ του δράστη

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Μία απρόσμενη και εφιαλτική επίθεση με άρωμα ισλαμιστικής τρομοκρατίας, σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο του Βερολίνου, το βράδυ του Σαββάτου (25/7/2026).

Μια ημέρα γιορτής και ορατότητας για την LGBTQ+ κοινότητα μετατράπηκε σε λουτρό αίματος, όταν ένας 21χρονος ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής επιτέθηκε σε ανύποπτους πολίτες, αφήνοντας πίσω του μία νεκρή γυναίκα και 29 τραυματίες.

Το χρονικό της επίθεσης στο πάρκο Tiergarten

Λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου (25 Ιουλίου 2026), ένα λευκό μίνι βαν τύπου Citroen με πινακίδες Βερολίνου, εισέβαλε με ταχύτητα στο μονοπάτι Ahornsteig του πάρκου Tiergarten, στο νότιο άκρο του κέντρου της πόλης. Το σημείο βρισκόταν μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από την επίσημη διαδρομή της παρέλασης Christopher Street Day (CSD) και την κεντρική σκηνή στην Πύλη του Βραδεμβούργου.

Το όχημα παρέσυρε δεκάδες ανθρώπους, που αποχωρούσαν από τη γιορτή ή κινούνταν στην περιοχή, πριν ακινητοποιηθεί προσκρούοντας σφοδρά σε ένα δέντρο.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός βγήκε από το κατεστραμμένο βαν κρατώντας ματσέτα και επιτέθηκε «τυφλά» στο πλήθος, προκαλώντας σοβαρά τραύματα με το αιχμηρό όπλο.

Η αντίδραση των Αρχών ήταν ακαριαία: οι διοργανωτές διέκοψαν τις εκδηλώσεις, η λέξη «εκκένωση» εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες της σκηνής και εκατοντάδες χιλιάδες παρευρισκόμενοι, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή.

Το ανθρωποκυνηγητό και η εξουδετέρωση του δράστη

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Η Αστυνομία του Βερολίνου, εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρη την πόλη, ενισχύοντας τους ελέγχους σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και συνοριακά περάσματα.

Η αγωνία έληξε γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής (26 Ιουλίου 2026). Έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς, οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εντόπισαν τον ύποπτο σε συγκρότημα αστικών λαχανόκηπων στην περιοχή Spandau.

Gegen 18 Uhr konnte der Tatverdächtige des gestrigen Anschlags im Großen Tiergarten in einer Kleingartenanlage in #Spandau lokalisiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er mit einer Stichwaffe auf unsere Einsatzkräfte zugelaufen sein, daraufhin kam es zum polizeilichen… pic.twitter.com/ncslEZom7N — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026



Όταν ο δράστης επιτέθηκε στους αστυνομικούς κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, εκείνοι άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

BREAKING: Berlin police have shot dead the suspect who drove a vehicle into a parade last night. The man, named Abdul B., had been on the run since the incident, according to ZEIT. pic.twitter.com/NGGBPniqXv — zain (@zaintariqq0) July 26, 2026

Police in Berlin say the main suspect in the attack on the city’s Pride celebrations has been shot dead after attacking officers with a “bladed weapon.” Despite resuscitation efforts, the man died at the scene in Spandau on the western outskirts of Berlin. pic.twitter.com/NrZkDvj2IA — DW Politics (@dw_politics) July 26, 2026

Ποιος ήταν ο 21χρονος Abdul Ballout

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Abdul Ballout (Abdul B.), 21 ετών, Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής, γεννημένος στη Γερμανία το 2005. Ήταν ήδη γνωστός στις αρχές ασφαλείας ως ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής και υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» (IS).

Το εγκληματικό και τρομοκρατικό του ιστορικό ήταν ογκώδες:

Μάιος 2025: Προσπάθησε ανεπιτυχώς να ταξιδέψει στη Μαυριτανία μέσω Τουρκίας.

Ιούλιος 2025: Συνελήφθη στον Λίβανο, όπου είχε μεταβεί για να έρθει σε επαφή με μέλη του IS με σκοπό να μεταβεί στη Συρία. Φυλακίστηκε εκεί για τρεις μήνες.

Νοέμβριος 2025 – Μάιος 2026: Προφυλακίστηκε αμέσως μόλις επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Βερολίνου για προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας.

Πρόσφατα, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και είχε ενταχθεί σε εθελοντικό πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης, ευρισκόμενος ακόμη αρχικό στάδιο αξιολόγησης. Είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της πρόκλησης σωματικής βλάβης αλλά και εκβιασμών.

Αμείλικτη η δικαιοσύνη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Ομοσπονδιακός δημόσιος κατήγορος της Γερμανίας, «θα αναλάβει τις έρευνες για την επίθεση» δήλωσε το Σάββατο (25/7/2026) η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ.

«Η Υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη ανακοινώσει ότι πρόκειται για ισλαμιστική επίθεση. Ο Ομοσπονδιακός Γενικός Εισαγγελέας θα αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφερε.

«Όπως είναι φυσικό, θα καταδιώξουμε τους υπεύθυνους με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα και στη συνέχεια θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη». Η εισηγητική αυτή Αρχή αποτελεί το ανώτατο εισαγγελικό όργανο της Γερμανίας και είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τη διερεύνηση περιστατικών που θεωρούνται ισλαμιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις.

Μεσίστια η σημαία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας (Bundestag), Γιούλια Κλέκνερ (Julia Klöckner), διέταξε τη μεσίστια έπαρση των σημαιών στο γερμανικό Κοινοβούλιο, μετά την επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Christopher Street Day (CSD) στο Βερολίνο.

Σε δήλωσή της, η Κλέκνερ ανέφερε ότι είναι «συγκλονισμένη μέχρι τα βάθη της ψυχής της» από την επίθεση, ενώ εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στα θύματα, τις οικογένειές τους και σε όλους όσοι έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

Ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες και ευχαρίστησε την αστυνομία, την πυροσβεστική, τις υπηρεσίες διάσωσης, καθώς και τους πολλούς εθελοντές και βοηθούς για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Η Πρόεδρος της Bundestag χαρακτήρισε την επίθεση, ως πλήγμα όχι μόνο κατά μεμονωμένων ατόμων, αλλά και κατά των αξιών που αυτά αντιπροσωπεύουν.

«Όποιος επιτίθεται σε ανθρώπους που υπερασπίζονται την ελευθερία, τα ίσα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα, επιτίθεται στα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατικής μας κοινωνίας και ποδοπατά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε «ότι το Σύνταγμα της Γερμανίας προστατεύει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει ελεύθερα, χωρίς φόβο, και να υπερασπίζεται τις πεποιθήσεις του».

In response to the attack on the Berlin Pride celebrations, Bundestag President Julia Klöckner ordered that flags on Germany’s parliament building, the Reichstag, be flown at half-mast on Sunday. pic.twitter.com/Xoox5dPUVa — DW Politics (@dw_politics) July 26, 2026

Ο απολογισμός και η επόμενη μέρα

Από την αδίστακτη επίθεση έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το νοσοκομείο Charité, τέσσερις τραυματίες παραμένουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά κανενός η ζωή, δεν βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο.

Ο Καγκελάριος Friedrich Merz, ο Υπουργός Εσωτερικών Alexander Dobrindt και ο Δήμαρχος του Βερολίνου Kai Wegner, καταδίκασαν απερίφραστα την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση. Ο Καγκελάριος Merz παρευρέθηκε σε μνημόσυνο στον ναό Marienkirche, τονίζοντας ότι η γερμανική κοινωνία, δεν θα επιτρέψει στο «δηλητήριο της τρομοκρατίας» να κάμψει την ελευθερία και τη δημοκρατία της.

“Don’t let yourselves be intimidated.” After what authorities describe as a terrorist attack at Berlin’s Pride parade, German Chancellor Friedrich Merz called for unity and resilience in society. pic.twitter.com/e76cj7VWzt — DW Politics (@dw_politics) July 26, 2026



Την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βραδεμβούργου σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και αποφασιστικότητας, στέλνοντας το μήνυμα, «πως ο φόβος δεν θα επικρατήσει».

Μετά τη σύλληψη ενός Ιρανού το μεσημέρι της Κυριακής (26/7/2026), που εκτιμάται από τις Αρχές ότι ήταν συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο με τον Λιβανέζο δράστη και προφανώς βοηθός του, αλλά και τις ανακρίσεις άλλων πέντε ατόμων μέχρι στιγμής από την αστυνομία, είναι βέβαιο πως οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς, για την αποσαφήνιση των κινήτρων της επίθεσης, του νεκρού πλέον Αμντούλ.

Συγκίνηση για τα θύματα της επίθεσης

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης με αυτοκίνητο που σημειώθηκε το Σάββατο.

Οι συγκεντρωμένοι, τήρησαν ενός λεπτού σιγή και εναπόθεσαν λουλούδια στο εμβληματικό σημείο της γερμανικής πρωτεύουσας. Η περιοχή είχε αποκλειστεί μερικώς, ενώ ένα αστυνομικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε περιπολίες πάνω από την περίμετρο.

Πηγή: Deutche Welle, BBC, New York Times