Ανακαλύφθηκε εργαστήριο 1.500 ετών στην αρχαία «Σιδερένια Πόλη» της σημερινής Τουρκίας

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Ένα μοναδικό ταξίδι στο παρελθόν και στην καθημερινότητα των αρχαίων τεχνιτών προσφέρει μια νέα, εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη.

Η σκαπάνη των ειδικών έφερε στο φως τα απομεινάρια μιας εποχής όπου η φωτιά και το σίδερο διαμόρφωναν την εξέλιξη των πόλεων.

Το εύρημα αυτό μας επιτρέπει να δούμε με άλλη ματιά τα μυστικά της αρχαίας μεταλλουργίας.

Παράθυρο στο Ύστερο Ρωμαϊκό παρελθόν

Εντυπωσιακό σιδηρουργείο 1.500 ετών ήρθε στο φως στην Τουρκία.

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στη Σελεύκεια τη Σιδηρά (Seleukeia Sidera), στη νοτιοδυτική Τουρκία, έφεραν στο φως ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο σιδηρουργείο που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα μ.Χ.

Παράθυρο στο Ύστερο Ρωμαϊκό παρελθόν

Το εργαστήριο των 1.500 ετών, το οποίο εντοπίστηκε πλήρες, διαθέτοντας καμίνι (κάμινο), χώρο για το αμόνι, λεκάνη ψύξης και αποθήκη ξυλάνθρακα, προσφέρει μια ασυνήθιστα λεπτομερή εικόνα της επεξεργασίας του σιδήρου σε μια πόλη της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου.

Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή το όνομα της αρχαίας πόλης συνδέεται άμεσα με τον σίδηρο.

Το προσωνύμιο «Σιδηρά» προέρχεται από την ελληνική λέξη που σχετίζεται με το μέταλλο αυτό, και οι ερευνητές υποψιάζονταν εδώ και καιρό ότι η παραγωγή μετάλλων διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην οικονομία του οικισμού.

Ένας ολοκληρωμένος χώρος επεξεργασίας σιδήρου

Το εργαστήριο εντοπίστηκε αφού πρώτα οι επιφανειακές έρευνες αποκάλυψαν κιλά σκωρίας (υπολειμμάτων) επεξεργασίας σιδήρου, διάσπαρτα σε όλη την τοποθεσία.

Στη συνέχεια, οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν γεωφυσικές διασκοπήσεις για να εντοπίσουν τις δομές κάτω από το έδαφος, προτού ξεκινήσουν στοχευμένες ανασκαφές.

Στο εσωτερικό του κτιρίου, η ομάδα αποκάλυψε έναν κεντρικό κλίβανο (καμίνι), όπου ο σίδηρος θερμαινόταν επανειλημμένα πριν μεταφερθεί σε ένα κοντινό αμόνι για να σφυρηλατηθεί και να πάρει σχήμα.

Εντοπίστηκε επίσης μια λεκάνη που χρησιμοποιούνταν για την ψύξη του μετάλλου, καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος για τον ξυλάνθρακα που ήταν απαραίτητος για τη διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών μέσα στο σιδηρουργείο.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια των ανασκαφών, καθηγήτρια Μπιλγκέ Χιουρμιουζλού Κόρθολτ (Bilge Hürmüzlü Kortholt) του Πανεπιστημίου Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, η διάταξη του χώρου διατηρεί σχεδόν κάθε στοιχείο που θα αναμενόταν σε ένα λειτουργικό αρχαίο σιδηρουργείο.

«Εδώ έχει εντοπιστεί ολόκληρη η αρχιτεκτονική διαίρεση και η χωρική οργάνωση ενός πλήρους σιδηρουργείου», δήλωσε η Κόρθολτ, σημειώνοντας ότι ελάχιστα παρόμοια παραδείγματα επιβιώνουν σε τόσο καλή κατάσταση στην Ανατολία.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης ημιτελή πέταλα αλόγων, καρφιά, μαχαίρια και χοντρά κομμάτια σιδήρου.

Τα αντικείμενα αυτά υποδηλώνουν ότι οι σιδηρουργοί παρήγαγαν και επισκεύαζαν μια σειρά από αγαθά πρακτικής χρήσης, αντί να κατασκευάζουν ένα μοναδικό, εξειδικευμένο προϊόν.

Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Μουσείο της Σπάρτης της Πισιδίας (Isparta Museum) για συντήρηση και περαιτέρω μελέτη.

Εργαστήρια μέσα σε μια αρχαία βιομηχανική συνοικία

Το σιδηρουργείο δεν ήταν ένα απομονωμένο κτίριο.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν εφαπτόμενα δωμάτια, καταστήματα και χώρους που σχετίζονταν με την κατεργασία οστών, γεγονός που υποδηλώνει ότι αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης παραγωγικής συνοικίας μέσα στην πόλη.

Ο συνδυασμός της σιδηρουργίας, της επεξεργασίας οστών και των εμπορικών χώρων θα μπορούσε να βοηθήσει τους αρχαιολόγους να ανασυνθέσουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν τεχνίτες, έμποροι και πελάτες στη Σελεύκεια τη Σιδηρά κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.

Αντί να διεξάγεται σε προσωρινές κατασκευές στα περίχωρα του οικισμού, η μεταποίηση φαίνεται ότι κατελάμβανε μια οργανωμένη αστική συνοικία, με χώρους που είχαν παραχωρηθεί για διαφορετικά στάδια της παραγωγής.

Η Κόρθολτ δήλωσε ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν πως η Σελεύκεια η Σιδηρά διέθετε ισχυρές βιομηχανικές συνοικίες και σημαντική παραγωγική ικανότητα.

Η οικονομία της υποστηριζόταν επίσης από τη γεωργία και την κτηνοτροφία στη γύρω περιοχή, η οποία ευνοούνταν από τις κοντινές πηγές νερού και τις εκτενείς πεδιάδες.

Γιατί η Σελεύκεια ήταν γνωστή ως η «Σιδερένια Πόλη»

Η Σελεύκεια η Σιδηρά βρίσκεται κοντά στο χωριό Μπαγιάτ (Bayat), στην περιοχή Αταμπέι (Atabey) της επαρχίας της Σπάρτης της Πισιδίας, περίπου 16 χιλιόμετρα βόρεια από τη σύγχρονη πόλη.

Ο οικισμός κατελάμβανε τον λόφο Χισάρτεπε (Hisartepe) και επέβλεπε την πεδιάδα του Κουλεονιού (Kuleönü Plain), μια θέση που του επέτρεπε να ελέγχει σημαντικές διαδρομές μέσω της βόρειας Πισιδίας.

Η πόλη ιδρύθηκε κατά τη Σελευκιδική περίοδο, πιθανότατα στο πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ., υπό τον Σέλευκο Α’ τον Νικάτορα ή τον διάδοχό του, Αντίοχο Α’.

Φαίνεται ότι αρχικά λειτούργησε ως στρατιωτική αποικία, η οποία ιδρύθηκε για την προστασία μιας σημαντικής οδού ανατολής-δύσης που διερχόταν από την περιοχή.

Η τοποθεσία της ανάμεσα στις λεκάνες των λιμνών Μπουρντούρ (Burdur) και Εgridir (Εγιρντίρ) εξασφάλιζε επίσης στον οικισμό πρόσβαση στη συγκοινωνία βορρά-νότου που κινούνταν κατά μήκος της εκτενούς πεδιάδας κάτω από την πόλη.

Η στρατηγική θέση βοήθησε τη Σελεύκεια να αναπτυχθεί πέρα από τον αρχικό στρατιωτικό της σκοπό και να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό αστικό και οικονομικό κέντρο.

Η πόλη περιήλθε υπό ρωμαϊκό έλεγχο κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα π.Χ.

Κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Κλαυδίου τον 1ο αιώνα μ.Χ., ανακατασκευάστηκε και έγινε γνωστή ως Κλαυδιοσελεύκεια.

Τα δημόσια κτίρια αναδιοργανώθηκαν κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, ενώ ο οικισμός επεκτάθηκε σταδιακά από το οχυρωμένο κέντρο του στην κορυφή του λόφου προς τις χαμηλότερες πλαγιές και τη γύρω πεδιάδα.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν κατοίκηση στην περιοχή από την Εποχή του Σιδήρου έως την Ύστερη Αρχαιότητα.

Τα σωζόμενα κατάλοιπα περιλαμβάνουν αμυντικά τείχη, ένα ελληνιστικό θέατρο, το βάθρο (ποδαρικό) ενός ναού, λαξευτούς σε βράχο ταφικούς θαλάμους, δεξαμενές, καθώς και ιερά ή δημόσια κτίρια που εκτείνονται γύρω από την ακρόπολη.

Οι ερευνητές είχαν ήδη τεκμηριώσει εκτεταμένες αποθέσεις σκωρίας στη Σελεύκεια τη Σιδηρά, ενισχύοντας τη θεωρία ότι το προσωνύμιο «Σιδηρά» αντανακλούσε τη σχέση της πόλης με την παραγωγή και την επεξεργασία του σιδήρου.

Προγενέστερα ερευνητικά προγράμματα εξέτασαν ειδικότερα εάν η μεταλλουργία αποτελούσε το οικονομικό θεμέλιο για την ανάπτυξη της Σελεύκειας ως περιφερειακού κέντρου.

Το εργαστήριο του 5ου αιώνα μετατρέπει αυτή τη θεωρία σε κάτι απτό:

Ένα προσεκτικά οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο ο σίδηρος θερμαινόταν, σφυρηλατούνταν, ψυχόταν, αποθηκευόταν και μετατρεπόταν σε αντικείμενα απαραίτητα για τους κατοίκους της πόλης.

Οι ανασκαφές συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Οι αρχαιολογικές εργασίες στη Σελεύκεια τη Σιδηρά ξεκίνησαν σε συνεργασία με το Μουσείο της Σπάρτης της Πισιδίας το 2017 και το 2018. Από το 2019, οι ανασκαφές συνεχίζονται για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπό τη διεύθυνση της Κόρθολτ και με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Το έργο λειτουργεί βάσει άδειας ανασκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και εντάχθηκε στο πρόγραμμα του υπουργείου «Κληρονομιά για το Μέλλον» το 2024.

Η σημερινή ερευνητική ομάδα περιλαμβάνει αρχαιολόγους, ειδικούς επιστήμονες και φοιτητές πανεπιστημίου που εργάζονται στους δημόσιους, εμπορικούς και παραγωγικούς χώρους του οικισμού.

Η περαιτέρω ανάλυση της σκωρίας, των σιδερένιων αντικειμένων, των καταλοίπων του κλιβάνου και των γύρω εργαστηρίων ενδέχεται να αποκαλύψει εάν οι σιδηρουργοί βασίζονταν σε πρώτες ύλες τοπικής προέλευσης, καθώς και το πόσο ευρέως κυκλοφορούσαν τα προϊόντα τους.

Προς το παρόν, η ανακάλυψη προσφέρει ένα από τα πιο ξεκάθαρα αρχαιολογικά στιγμιότυπα της επεξεργασίας σιδήρου στην Ύστερη Ρωμαϊκή Ανατολία—και προσδίδει νέο νόημα στο όνομα Σελεύκεια η Σιδηρά, την αρχαία πόλη που συνδέθηκε άμεσα με τον σίδηρο.