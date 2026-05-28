Ανακαλύφθηκαν 100 χρυσά κοσμήματα της εποχής των Αββασιδών στην αρχαία Νταρίγια

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη Σαουδική Αραβία έρχεται να ρίξει νέο φως στις εμπορικές διαδρομές και την οικονομική ευρωστία του πρώιμου ισλαμικού κόσμου.

Οι πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στην επιφάνεια έναν ανεκτίμητο ιστορικό θησαυρό που παρέμενε θαμμένος για πάνω από μία χιλιετία.

Τα ευρήματα αυτά αλλάζουν τα δεδομένα για την ιστορική σημασία της περιοχής, αποδεικνύοντας τον κομβικό της ρόλο κατά την περίοδο του Χαλιφάτου.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην περιφέρεια Αλ-Κασίμ (Al-Qassim) της Σαουδικής Αραβίας έφεραν στο φως μια μεγάλη ομάδα χρυσών κοσμημάτων της εποχής των Αββασιδών στην αρχαιολογική τοποθεσία της Ντιρίγια (Dariyah).

Το εύρημα χρονολογείται πάνω από 1.100 χρόνια πριν και υποδηλώνει τον πλούτο και την εμπορική δραστηριότητα που συνδέονταν με τον οικισμό κατά την πρώιμη ισλαμική περίοδο.

Η Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το εύρημα μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης ανασκαφικής περιόδου στην τοποθεσία.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν περίπου 100 χρυσά κομμάτια, τα οποία φαίνεται να ανήκουν σε μία ενιαία συλλογή κοσμημάτων.

Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν μενταγιόν, διακοσμημένους δίσκους, χάντρες και λεπτούς χρυσούς αποστάτες που χρησιμοποιούνταν κάποτε σε περιδέραια ή τελετουργικά στολίδια.

Μια ενιαία «κρυφή» συλλογή: Τα κομμάτια του θησαυρού που ξεχώρισαν οι αρχαιολόγοι

Πολλά από τα αντικείμενα φέρουν φυτικά μοτίβα διατεταγμένα μέσα σε γεωμετρικά σχήματα. Αρκετά κομμάτια περιέχουν έγχρωμους λίθους στερεωμένους μέσα σε χρυσά πλαίσια. Ένα μεγάλο κυκλικό κόσμημα ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.

Οι αρχαιολόγοι περιέγραψαν το εύρημα ως ένα δισκοειδές κομμάτι, διακοσμημένο με συμμετρικά τοποθετημένες πέτρες γύρω από ένα κεντρικό σχέδιο.

Οι κοσμηματοποιοί διαμόρφωσαν τα κομμάτια σφυρηλατώντας λεπτά φύλλα χρυσού και πιέζοντας διακοσμητικά μοτίβα στην επιφάνεια. Τοποθέτησαν τις πέτρες με το χέρι σε έτοιμες υποδοχές.

Η εργασία αυτή αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας στη μεταλλουργία κατά την περίοδο των Αββασιδών, οι οποίοι κυβέρνησαν το μεγαλύτερο μέρος του ισλαμικού κόσμου από τον όγδοο έως τον δέκατο τρίτο αιώνα.

Μια ολόκληρη πόλη του 9ου αιώνα έρχεται στο φως

Οι ανασκαφές στην Ντιρίγια έφεραν στο φως περισσότερα ευρήματα πέρα από τα κοσμήματα.

Οι ομάδες αποκάλυψαν λίθινα θεμέλια κτιρίων, πλίνθινους τοίχους, δωμάτια με επίχρισμα (σοβά), εστίες φωτιάς, θραύσματα αγγείων και μεταλλικά εργαλεία. Οι ερευνητές συνέδεσαν αυτά τα κατάλοιπα με οικιστική δραστηριότητα από τα τέλη του ένατου αιώνα μ.Χ.

Η τοποθεσία βρισκόταν κατά μήκος παλαιών προσκυνηματικών και εμπορικών διαδρομών που διέσχιζαν την Αραβική Χερσόνησο.

Οι ιστορικοί συνδέουν την Ντιρίγια με τη διαδρομή προσκυνήματος της Βασόρας (Basran Hajj route), την οποία χρησιμοποιούσαν κάποτε οι προσκυνητές από το Ιράκ ταξιδεύοντας προς τη Μέκκα.

Έμποροι και ταξιδιώτες πιθανότατα σταματούσαν εκεί για ανάπαυση, προμήθειες και ανταλλαγή αγαθών. Ο Δρ. Τζασίρ Σουλιμάν Αλχέρμπις (Dr. Jasir Suliman Alherbish), επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε ότι το εύρημα αντανακλά το βάθος της πολιτιστικής κληρονομιάς που διασώζεται σε ολόκληρο το Βασίλειο.

Επεσήμανε τη μακρά σύνδεση της περιοχής με το εμπόριο και τις πολιτιστικές επαφές μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Η Ντιρίγια βρίσκεται νοτιοδυτικά του Αλ-Κασίμ, ανάμεσα σε βουνά και κοιλάδες που κρύβουν ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας από τους προϊσλαμικούς και πρώιμους ισλαμικούς χρόνους.

Προηγούμενες έρευνες κατέγραψαν αρχαιολογικούς τύμβους, λίθινες δομές, θραύσματα κεραμικής και γυαλιού, αντικείμενα από στεατίτη (σαπωνόλιθο) και ισλαμικές επιγραφές διάσπαρτες στο γύρω τοπίο. Η νεοαποκαλυφθείσα συλλογή χρυσού προσθέτει ακόμα ένα κομμάτι στην ιστορία του οικισμού.