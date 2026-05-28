Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αεροπορική βάση των ΗΠΑ ως αντίποινα

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στη Μέση Ανατολή, ως άμεση απάντηση στα αεροπορικά πλήγματα που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ νωρίτερα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα κρατικά και συνδεόμενα με το καθεστώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι IRGC υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη βάση -την οποία πάντως δεν κατονόμασαν- αποτέλεσε την πηγή της αμερικανικής επίθεσης εναντίον των ιρανικών θέσεων.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις σε αρκετές χώρες της περιοχής.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, μετέδωσε επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο δημοσίων σχέσεων του IRGC.

«Σε συνέχεια της επιθετικότητας που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα από τον εισβολέα αμερικανικό στρατό εναντίον τοποθεσίας στα περίχωρα του αεροδρομίου Μπαντάρ Αμπάς με τη χρήση εναέριων βλημάτων, η αμερικανική αεροπορική βάση που ταυτοποιήθηκε ως η πηγή της επίθεσης στοχοποιήθηκε στις 4:50 π.μ.» αναφέρεται.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκαθάρισαν ότι η στρατιωτική τους απάντηση αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον.

«Η επιθετικότητά τους δεν θα μείνει αναπάντητη».