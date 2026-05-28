Το Ιράν ανακοίνωσε αναχαίτιση 4 πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενώ οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τέσσερα πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά ιρανικού φορέα που δημιουργήθηκε πρόσφατα για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται «ενημερωμένη στρατιωτική πηγή», οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ.

Όπως αναφέρεται, τα πληρώματα δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των ιρανικών αρχών, με αποτέλεσμα να πέσουν προειδοποιητικά πυρά.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το Tasnim αναφέρει επίσης ότι στη συνέχεια οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν τα πυρά «σε μια καμένη περιοχή γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς».

«Ο ήχος των εκρήξεων σχετιζόταν με αυτό το περιστατικό» και «δεν προκάλεσε θύματα ή υλικές ζημιές», προσθέτει το Tasnim μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Νέες αμερικανικές κυρώσεις στην Τεχεράνη

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν, προσθέτοντας στην αμερικανική λίστα Ειδικά Καθορισμένων Υπηκόων (SDN) ένα νέο φορέα με την ονομασία Persian Gulf Strait Authority, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η εν λόγω αρχή είναι ένας φορέας που έχει συστήσει το Ιράν για τη διαχείριση αιτημάτων διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα νέα περιστατικά έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από Reuters