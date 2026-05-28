Το Ιράν ανακοίνωσε αναχαίτιση 4 πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενώ οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία Αρχείου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τέσσερα πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά ιρανικού φορέα που δημιουργήθηκε πρόσφατα για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν: Τρεις εκρήξεις ανατολικά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται «ενημερωμένη στρατιωτική πηγή», οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ.

Όπως αναφέρεται, τα πληρώματα δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των ιρανικών αρχών, με αποτέλεσμα να πέσουν προειδοποιητικά πυρά.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το Tasnim αναφέρει επίσης ότι στη συνέχεια οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν τα πυρά «σε μια καμένη περιοχή γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς».

«Ο ήχος των εκρήξεων σχετιζόταν με αυτό το περιστατικό» και «δεν προκάλεσε θύματα ή υλικές ζημιές», προσθέτει το Tasnim μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Νέες αμερικανικές κυρώσεις στην Τεχεράνη

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν, προσθέτοντας στην αμερικανική λίστα Ειδικά Καθορισμένων Υπηκόων (SDN) ένα νέο φορέα με την ονομασία Persian Gulf Strait Authority, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η εν λόγω αρχή είναι ένας φορέας που έχει συστήσει το Ιράν για τη διαχείριση αιτημάτων διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα νέα περιστατικά έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από Reuters

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις 3 διαφορές στη φωτό με τον αγρότη που κρατάει την κολοκύθα – Μπορείτε να λύσετε αυτό το τεστ παρατηρητικότητας σ...

Το σιτηρό της αρχαιότητας που μπορεί να ενισχύσει το μικροβίωμα του εντέρου και την υγεία της καρδιάς

Συντάξεις: Πότε έρχονται οι νέες αλλαγές στην απονομή και πώς γίνεται η ενοποίηση συστημάτων κύριων και επικουρικών-Όλες οι...

ΕΛΓΑ: Πληρωμή αποζημιώσεων 24 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:49 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν: Τρεις εκρήξεις ανατολικά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης κοντά σε ιρανικό λιμάνι κοντά στο Στενό του Ορμο...
23:08 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Λίβανος: Ένας ατέρμονος πόλεμος στον ορίζοντα ενώ οι πολίτες ζουν στα συντρίμμια – «Το έδαφος τρέμει καθημερινά»

Ενώ η διεθνής διπλωματία στρέφει το βλέμμα της στις διαβουλεύσεις της Ουάσινγκτον με την Τεχερ...
22:30 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ισραήλ: Κήρυξε «εμπόλεμη ζώνη» ολόκληρο τον νότιο Λίβανο – Βομβαρδισμοί στην Τύρο και δραματική έκκληση του Ερυθρού Σταυρού

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) κήρυξαν την Τετάρτη ολόκληρο τον νότιο Λίβανο ως «εμπόλεμ...
22:28 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Βίντεο: Οργισμένος αγρότης «έλουσε» με κοπριά δεκάδες αυτοκίνητα που πάρκαραν στο χωράφι του – «Καλά τους έκανε»

Ένας εξοργισμένος αγρότης πήρε την κατάσταση στα χέρια του κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύμα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν