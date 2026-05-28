Αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά τις αναφορές για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Πετρέλαιο
Αφού έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 17 Απριλίου, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά μετά το δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις σε ιρανική στρατιωτική βάση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έχουν αυξηθεί περισσότερο από 1% σε πάνω από 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού αυξήθηκαν πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι.

Το Reuters ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε μια τοποθεσία που αποτελούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ, επικαλούμενο έναν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Πηγή: Aljazeera

