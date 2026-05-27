Βίντεο: Οργισμένος αγρότης «έλουσε» με κοπριά δεκάδες αυτοκίνητα που πάρκαραν στο χωράφι του – «Καλά τους έκανε»

Ένας εξοργισμένος αγρότης πήρε την κατάσταση στα χέρια του κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύματος καύσωνα στη Βρετανία, ψεκάζοντας με υγρή κοπριά δεκάδες αυτοκίνητα που είχαν παρκάρει παράνομα στο κτήμα του, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους.

Βίντεο που τραβήχτηκε από κινητό τηλέφωνο και δημοσιεύει η Daily Mail, δείχνει τουλάχιστον 20 οχήματα, ανάμεσα στα οποία πολυτελή μοντέλα των εταιρειών Mercedes, Jaguar και BMW, να είναι πλήρως καλυμμένα με ακαθαρσίες, σταθμευμένα σε ιδιωτική γη κοντά στη λίμνη Ράινταλ Γουότερ , στην περιοχή Λέικ Ντίστρικτ της Κάμπρια.

Αγνόησαν τις πινακίδες και μετακίνησαν μέχρι και βράχους

Στην αρχή του οπτικού υλικού φαίνεται καθαρά μια πινακίδα που γράφει: «Ευγενική ειδοποίηση – Μην παρκάρετε στο χωράφι», ενώ ακριβώς από πάνω υπάρχει μια άλλη σήμανση που προειδοποιεί: «Πρόβατα στο χωράφι».

Μια μαύρη Mercedes φαίνεται να έχει δεχθεί τον μεγαλύτερο όγκο του μείγματος κοπριάς, ενώ σε άλλα πλάνα διακρίνονται οι έξαλλοι ιδιοκτήτες των οχημάτων να επιθεωρούν τις ζημιές.



Το πρόβλημα με τη στάθμευση στη συγκεκριμένη τουριστική τοποθεσία είναι χρόνιο, με την κατάσταση να επιδεινώνεται δραματικά κατά τις περιόδους των επίσημων αργιών και του καλοκαιριού.

Το βίντεο κατέγραψε ο 25χρονος Ντίλαν Γουάκλεϊ στις 3:20 το μεσημέρι (τοπική ώρα), καθώς περνούσε από την περιοχή κατευθυνόμενος προς το Μπάτερμιρ μαζί με την 24χρονη σύντροφό του.

Ο Ντίλαν, ο οποίος κατάγεται από το Λάιμ Ρέτζις του Ντέβον και βρισκόταν επίσης εκεί για διακοπές, δήλωσε ότι δεν τρέφει καμία συμπάθεια για τους κατόχους των αυτοκινήτων.

«Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον αγρότη, για να είμαι ειλικρινής. Αυτοί οι οδηγοί αγνόησαν την πινακίδα και προσπάθησαν εσκεμμένα να παρκάρουν στο χωράφι, οπότε καλά τους έκανε», σημείωσε.

«Κάθε αγρότης που έχει αντιμετωπίσει τουρίστες έχει ονειρευτεί να το κάνει αυτό. Εγώ λέω, καημένε αγρότη που πρέπει να τους ανεχτείς».

«Φαντάσου να επιστρέφεις από έναν μακρύ περίπατο και να βρίσκεις το αυτοκίνητό σου καλυμμένο με κοπριά, φρικτό. Αλλά είναι δικό τους λάθος», τόνισε.

«Λειτουργεί ως καλό αποτρεπτικό μέσο και είναι δικαιοσύνη, πραγματικά».

Ο Ντίλαν πρόσθεσε πως έμαθε ότι οι οδηγοί πάρκαραν στο σημείο αφού μετακίνησαν επίτηδες μεγάλους βράχους, τους οποίους είχε τοποθετήσει ο αγρότης για να εμποδίσει την πρόσβαση στη γη του.

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι οι άνθρωποι πρέπει «να θυμούνται να είναι προσεκτικοί» και να επιστρατεύουν την «κοινή λογική», την οποία, όπως είπε, «οι άνθρωποι μερικές φορές ξεχνούν» όταν βρίσκονται σε διακοπές.

Μάλιστα, ο ίδιος παρατήρησε αργότερα την ίδια μέρα στο κοντινό Άμπλσαϊντ τεράστιες ουρές αυτοκινήτων να περιμένουν έξω από το τοπικό πλυντήριο οχημάτων.