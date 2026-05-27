Λονδίνο: Κλίμα ανησυχίας στο Γκόλντερς Γκριν μετά τη φωτιά σε εβραϊκό σούπερ μάρκετ – Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στο μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ κοσέρ (kosher) στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου, μια γειτονιά με έντονο το εβραϊκό στοιχείο.

Παρά την αρχική ανησυχία, οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι η φωτιά δεν κρίνεται ύποπτη και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, προκλήθηκε από ηλεκτρολογική βλάβη.

Massive fire breaks out at Kosher Kingdom, Europe’s largest kosher supermarket in London’s Jewish community area of Golders Green. There are no reported casualties or injuries. The cause of the fire remains under investigation.pic.twitter.com/2Ozc1ycuFx — Visegrád 24 (@visegrad24) May 27, 2026



Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) έλαβε 59 αναφορές για φωτιά στην Golders Green Road γύρω στις 06:47 (τοπική ώρα) το πρωί της Τετάρτης.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από το πίσω μέρος του εβραϊκού σούπερ μάρκετ «Kosher Kingdom».

Statement posted on behalf of Kosher Kingdom, an independent business whose kosher licence is provided by KLBD. pic.twitter.com/gP211RUYaj — United Synagogue (@UnitedSynagogue) May 27, 2026



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιστρατεύτηκαν περίπου 15 πυροσβεστικά οχήματα και 100 πυροσβέστες από τις γύρω περιοχές.

Μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι, η πυροσβεστική ενημέρωσε ότι η φωτιά είχε επηρεάσει το ισόγειο κατάστημα και προκάλεσε μερική κατάρρευση ενός αποθηκευτικού χώρου, ωστόσο δεν επηρεάστηκαν τα διαμερίσματα που βρίσκονταν ακριβώς από πάνω.

A large fire at a Kosher supermarket in Golders Green, north London is believed to have been caused by an electrical fault. Around 100 firefighters and 15 engines have been called to the fire at Kosher Kingdom, with no injuries reported. pic.twitter.com/wvO5B8JC23 — The Independent (@Independent) May 27, 2026



Οι ένοικοι των διαμερισμάτων απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Λόγω του συμβάντος, εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλείσιμο αρκετών δρόμων, συμπεριλαμβανομένης της Golders Green Road.

#UK: Major fire at Kosher Kingdom in Golders Green:*

A major fire has broken out at Kosher Kingdom, one of #London’s best known kosher supermarkets, in the heavily Jewish neighborhood of Golders Green.

Videos from the scene show heavy flames and smoke pic.twitter.com/LiUiLcV94q — Claudine H. 🇺🇦🇩🇪🇪🇺🇺🇸🇮🇱 (@ClaudiHammer) May 27, 2026

Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια

Τόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία όσο και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έσπευσαν να καθησυχάσουν την τοπική κοινότητα, αποκλείοντας το ενδεχόμενο στοχευμένης επίθεσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) ανέφερε: «Οι ειδικοί Πυροσβέστες Ερευνητές μας, σε συνεργασία με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, εργάστηκαν με γρήγορους ρυθμούς για να διαπιστώσουν ότι οι συνθήκες της πυρκαγιάς δεν θεωρούνται ύποπτες, ενώ οι έρευνες για τα αίτια και την εστία της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη».

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Έπειτα από περαιτέρω έρευνες μαζί με την LFB, η πυρκαγιά δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτη και πιστεύεται ότι προκλήθηκε από ηλεκτρολογική βλάβη».

«Κατανοούμε την ανησυχία και την αναστάτωση που θα προκάλεσε αυτό το περιστατικό στην τοπική κοινότητα και σε όσους ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Θα θέλαμε να καθησυχάσουμε τους κατοίκους ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για οποιαδήποτε στοχευμένη ή σκόπιμη ενέργεια».

Σε κλίμα ανησυχίας η εβραϊκή κοινότητα

Οι άμεσες και έντονες διαβεβαιώσεις της αστυνομίας ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε ατύχημα και όχι σε δόλο έρχονται σε μια περίοδο όπου το Γκόλντερς Γκριν -το οποίο φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες στη Βρετανία- καταγράφει μια ανησυχητική κλιμάκωση αντισημιτικών επιθέσεων.

Μέσα στους τελευταίους μήνες, η περιοχή έχει βρεθεί στο στόχαστρο σοβαρών τρομοκρατικών ενεργειών. Ενδεικτικά: