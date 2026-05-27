Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), αντιπτέραρχος ε.α. Γεώργιος Δριτσάκος.

Είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Την 1η Απριλίου 2024 τοποθετήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Ο Γ. Δριτσάκος εισήλθε στην Πολεμική Αεροπορία το 1978 με την 54η σειρά της Σχολής Ικάρων. Αποχώρησε από το σώμα το 2015 με τον βαθμό του αντιπτεράρχου.

«Ο Γεώργιος Ι. Δριτσάκος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026, στις 11:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στο Μπουρνάζι.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

Το πρόγραμμα Organmeetings για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις επιστρέφει

Στα 1,33 δισ. ευρώ η παραγωγή ασφαλίστρων αυτοκινήτου το 2025 – Οι νομοί με τη μεγαλύτερη συχνότητα ζημιών

ΕΚΤ: Καμπανάκι για αυξημένους κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Επιστήμονες ανέπτυξαν ρομπότ για χειρουργικές επεμβάσεις σε μέγεθος σπόρου

Notepad: Πώς να ενεργοποιήσετε το Dark Mode στο Σημειωματάριο των Windows
περισσότερα
18:37 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι – Τι εξετάζουν οι αρχές

Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό...
17:49 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κρήτη: Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο που έκρυβε η 25χρονη τα παιδιά της – Ένοχος ο σύντροφός της για παράνομη παραμονή στη χώρα

Φωτογραφίες από το θερμοκήπιο όπου έκρυβε τα τέσσερα παιδιά της η 25χρονη μητέρα από τα Χανιά ...
17:24 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Κύκλωμα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε βίλες της Αττικής – Δικογραφία για τέσσερα άτομα

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «ξεσκέπασε» τη δράση κυκλώματος τα μέλη του ο...
15:31 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Βαρύτατες κατηγορίες αποδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, που ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν